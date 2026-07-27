Óscar Puente lanza un vídeo de más de 8 minutos contra la oposición a raíz de los incendios en Madrid y Ávila.

Última hora de los incendios forestales en España: los incendios cortan 47 carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

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Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha vuelto a cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y tras su "Tú sí que eres una mamarracha", ha calificado sus medidas contra la crisis climática como "ideas de bombero".

Puente también se preguntó en un vídeo "¿por qué en unas ocasiones hay que ir todos a una y en otras nos gusta la fruta?" En el vídeo el ministro ha señalado que los incendios ya afectan a zonas más allá de las zonas despobladas, fallecen personas o pierden su patrimonio. Para acto seguido arremeter contra la oposición, más concretamente contra Ayuso. "Los que dicen todas a una y llaman mamarracho a los que no aceptan sus imposiciones, son los que llevan diviendo este país durante ocho años"-. Y ahí el ministro ha pasado de los fuegos a los asuntos judiciales de la familia del presidente del Gobierno. Óscar Puente dice que no entiende que ahora la oposición pida rebajar el tono y señala que la razón es que sus políticas no reconocen el cambio climático.

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a los gobiernos autonómicos del PP de no ejercer sus competencias para prevenir los incendios forestales como la limpieza del monte o la dotación de efectivos de extinción.

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En plena ola de incendios que afecta a distintos puntos del país, dice que los dirigentes populares quieren evitar el debate sobre las causas y los responsables del fuego, no porque entorpezca las labores de extinción sino porque les "perjudica su objetivo de permanecer en el poder o alcanzarlo".

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el ministro reclama "que se abra el debate en toda su crudeza" para que los ciudadanos sepan "de quién es la competencia en cada cosa" y hace hincapié en que el efecto de estos incendios es la "consecuencia de decisiones políticas".

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"Limpiar el campo, prepararlo para resistir mejor el fuego, es una competencia autonómica y no la ejercen y todo ello mientras reducen impuestos a las fortunas más grandes", ha lanzado, al tiempo que reprocha que los servicios autonómicos de extinción del fuego están "infradotados".

En ese punto ha criticado que ahora los gobiernos autonómicos del PP reclamen la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a pesar de que se opusieron a su creación, durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.

"Es importante que los ciudadanos sepan, cuando van a meter la papeleta en la urna, que esto no va de 'que te vote Txapote'" --en referencia a la expresión utilizada por algunos dirigentes de PP y Vox en las últimas elecciones generales contra el presidente Sánchez-- sino que trata de cómo se van a sustentar unos servicios públicos de calidad o cuál va a ser el modelo energético del país.

Debates sobre temas importantes que, a juicio de Puente, no interesan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que prefiere "enredarse" en los asuntos judiciales que afectan al entorno familiar de Sánchez, según recrimina el ministro.

"Cuando pase el verano y se extingan los incendios, se volverá a despedir a los efectivos de extinción de incendios, se dirá eso de que no tiene sentido tener servicios de extinción en el invierno y los gobernantes del PP volverán a centrar el debate en este país en el hermano del presidente o en su mujer o en la amnistía", asuntos que son meras "distracciones", según ha lanzado.

Montse Mínguez: "En lugar de llorar, lo que tiene que tiene que saber hacer es administrar"

El PSOE ha defendido que las comunidades autónomas gobernadas por el PP cuentan con recursos suficientes para hacer frente a los incendios forestales que están asolando parte del país y dice que deben ser consecuentes con sus competencias. "En lugar de llorar hay que saber administrar", ha lanzado.

En una rueda de prensa este lunes tras la reunión de la Ejecutiva Federal socialista la portavoz, Montse Mínguez, ha rechazado que haya falta de recursos para la lucha contra los incendios. "El Gobierno de España ha puesto los mayores recursos a disposición de las comunidades autónomas", ha recalcado.

"Sobre si se ha invertido más o menos, no será por falta de recursos", ha seguido, insistiendo en que actualmente se encuentran en una época "expansiva" en la que se están transfiriendo cuantiosos recursos a los Ejecutivos autonómicos. "Cada uno tiene que ser consecuente con sus competencias y en lugar de llorar, lo que tiene que tiene que saber hacer es administrar", ha lanzado a continuación, subrayando que "cada uno elige donde se invierte el dinero".

En ese sentido ha reprochado al PP que se oponga a medidas propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la quita de la deuda a las comunidades autónomas, porque permitirían que las entidades regionales tengan mayor margen para realizar inversiones. Los 'populares', sin embargo, se oponen a esta medida porque la cosideran una cesión al independentismo catalán, que después se ha extendido al resto de comunidades, pero sin negociarlo con ellas.

En la misma línea, Mínguez ha replicado a la portavoz nacional del PP, Ester Muñoz, que este mismo lunes dijo que el Gobierno utiliza el cambio climático "como mantra" para eludir sus responsabilidades en las catástrofes. En ese sentido, la dirigente socialista ha negado que el cambio climático sea un mantra sino que lo considera "una realidad" que "mata" y ha recordado que este verano ya se han "multiplicado por seis" el número de hectareas calcinadas respecto a las que ardieron el año pasado y hay personas fallecidas por los incendios y las olas de calor.

Por tanto han pedido a los de Alberto Núñez Feijóo "seriedad con el tema". "No es un mantra, es una realidad, ya está bien de deiscursos negacionistas", ha insistido, achacando este discurso del PP a sus acuerdos con Vox en varias CCAA. "Vox empezó con el discurso negacionista y es el Partido Popular el que lo está firmando", ha apuntado.

Sánchez lanza la Red de Refugios Climáticos y anuncia ayudas de 10 millones para financiar nuevos espacios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la Red Nacional de Refugios Climáticos y ha avanzado ayudas de 10 millones de euros para financiar otros nuevos, incluyendo centros educativos, animando a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las diputaciones provinciales, a que pongan "toda su infraestructura pública" al servicio de estos refugios.

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que ha tenido lugar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen. Además, ha apuntado ayudas adicionales de 9 millones de euros dirigidas al desarrollo y a la consolidación de infraestructuras verdes. "Esta inversión va a permitir, entre otras cuestiones, avanzar en la renaturalización urbana y va a reforzar la preparación de nuestras ciudades en materia de transición ecológica", ha subrayado.

Así, la Administración General del Estado pondrá a disposición de la ciudadanía desde este lunes un total de 180 refugios en todo el territorio, que estarán operativos cada verano desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, como ha detallado Aagesen, que también ha presentado una guía con información sobre cómo generar ese refugio climático y un formulario de adhesión al pacto de Estado que ha abierto en la web del Ministerio.

Por otro lado, el presidente ha dicho que el Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros la creación de un panel científico de acción frente a la emergencia climática, "un órgano asesor, formado por algunos de los mejores y las mejores investigadores" cuya tarea será ayudar a anticipar los riesgos, evaluar las políticas públicas y orientar decisiones "con rigor, con independencia y con conocimiento".

El presidente ha asegurado que no se cansará "de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan" al Pacto de Estado frente a la "emergencia climática", porque "ésta sí que es una prioridad nacional".

"Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado", ha manifestado Pedro Sánchez, quien ha comenzado su intervención recordado que "en estos momentos muchos españoles y españolas miran con angustia el horizonte, ven las llamas acercarse a sus pueblos, abandonan sus hogares sin saber cuándo van a poder regresar y esperan noticias de los equipos que luchan contra el fuego".

De este modo, las primeras palabras del presidente han sido para "los familiares evacuados, para quienes permanecen confinados y, por supuesto, también para los profesionales que se juegan, literalmente, la vida" sobre el terreno. "Que no tengan la menor duda, y es que toda la fuerza del Estado, toda la fuerza del Estado, liderada también por la Administración General del Estado, está con ellos y con ellas", ha subrayado.

Según ha destacado el presidente, en lo que va de 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas en España, 13 personas han perdido la vida y la cifra de fallecidos por calor en España asciende a más de 3.800 personas. "Los datos son claros. Lo ha dicho antes la vicepresidenta Sara Aagesen. La emergencia climática mata", ha destacado.

"Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados. Es la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios de sexta generación más voraces, las olas de calor más fuertes y nuestro territorio más vulnerable", ha declarado, para después añadir que los veranos son "cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos".

En este escenario, Sánchez ha defendido que "no basta con atender las consecuencias", sino que hay que "reducir sus causas". "Anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente", ha remarcado Sánchez, que considera que España está mejor preparada y que la crisis climática afecta en mayor medida a los más vulnerables.

Para ellos, según ha destacado el presidente, "el calor extremo, las altas temperaturas, no es una incomodidad", sino que es "un riesgo para su salud y, por tanto, para su bienestar". "Quizás sea fácil restar importancia al calor desde el privilegio de quien vive y trabaja con aire acondicionado o que puede refugiarse en una segunda residencia con una piscina privada, pero esa no es la realidad de millones de familias en nuestro país. Todas las personas somos vulnerables al calor, pero no todas las sufrimos por igual", ha advertido.

Por todo ello, Sánchez ha defendido que "frente a una emergencia de esta magnitud no sirve la improvisación". "No sirven tampoco los prejuicios, que por desgracia estamos viendo también en forma de bulos propagarse a través de las redes sociales, lo que sirve es la evidencia", ha remarcado.