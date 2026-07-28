La Complutense reclama a Begoña Gómez y a su asesora 113.000 euros por el 'software'

: La Universidad Complutense reclama una indemnización de 113.509,32 euros a Begoña Gómez y a su asesora si son condenadas por malversación

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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que, en caso de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, sean condenadas por un delito de malversación, indemnicen de forma solidaria a la institución académica con 113.509,32 euros en concepto de responsabilidad civil.

La petición figura en el escrito de conclusiones presentado por la universidad de cara al juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que ambas están procesadas por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

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La UCM cuantifica el perjuicio económico

En su escrito, la Complutense cifra en 113.509,32 euros el coste del desarrollo del software creado en el seno de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que dirigía Begoña Gómez.

Según la instrucción judicial, dicho programa informático habría sido destinado a fines privados, motivo por el que la universidad considera que sufrió un perjuicio económico. Además de la indemnización económica, la UCM, que ejerce la acción civil como perjudicada, reclama que se le restituya la titularidad y el control del software.

La institución también solicita la devolución de todos los elementos vinculados al programa, entre ellos soportes, dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas, derechos de explotación y cualquier otro activo material o inmaterial que pueda encontrarse en poder de las personas que, en su caso, resulten condenadas.