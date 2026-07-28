Ve "evidente" que, tras las acusaciones populares de Vox y PP, existe "intencionalidad"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que los procedimientos judiciales abiertos contra su hermano, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, responden a "causas políticas" y ha defendido la trayectoria profesional de ambos durante la rueda de prensa de balance del curso político celebrada en el Palacio de La Moncloa.

Sánchez ha subrayado que, más allá de su relación familiar con él, tanto su hermano como su esposa son "dos personas con pasados de integridad y profesionalidad", rechazando las críticas y cuestionando la motivación de las acusaciones presentadas contra ellos.

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Defensa de la trayectoria de su hermano

Durante su comparecencia, el presidente ha reivindicado el perfil profesional de David Sánchez, recordando su formación académica y experiencia internacional: "Evidentemente Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez, dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse", ha afirmado.

Sánchez ha destacado que su hermano es licenciado en Económicas por ICADE y licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde residió durante seis años, además de dominar varios idiomas.

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En relación con la causa judicial que le afecta, el presidente ha defendido su derecho a recurrir la resolución judicial: "No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Y, por tanto, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta y esperemos que otras instancias le den la razón".

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"Begoña Gómez renunció a su empresa"

Pedro Sánchez también ha salido en defensa de su esposa, Begoña Gómez, de quien ha recordado que contaba con una trayectoria profesional consolidada antes de su llegada a la Presidencia del Gobierno. Según ha explicado, Gómez desarrollaba su actividad en una empresa propia hasta que él accedió a La Moncloa en 2018.

"Renunció a su empresa. Y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés y cualquier tipo de problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado", ha señalado.

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El presidente ha insistido en que su esposa ya colaboraba con la Universidad Complutense de Madrid antes de que él fuera secretario general del PSOE y dirigía distintos másteres y estudios de posgrado.

"No es mi mujer, es Begoña Gómez", ha recalcado, al tiempo que ha denunciado que determinadas estrategias buscan "deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad y de profesionalidad".

Asimismo, ha lamentado que Gómez sacrificara "buena parte de su desarrollo profesional" por su condición de presidente del Gobierno y ha planteado la siguiente reflexión: "¿La pareja de un presidente o presidenta del Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?".

Sánchez habla de "causas políticas"

Preguntado por las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar López, quien denunció la existencia de actores que pretenden "derribar al Gobierno por métodos no democráticos", Sánchez ha insistido en que las causas abiertas contra su hermano y su esposa tienen una motivación política.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que, en ambos procedimientos, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento, y ha recordado que, en la investigación a Begoña Gómez por un supuesto delito de malversación, la Abogacía del Estado no fue requerida, pese a ser el organismo encargado de defender los intereses de la Administración.

Pedro Sánchez ha cargado también contra las acusaciones populares, a las que ha atribuido una intencionalidad política: "¿Las acusaciones populares no están impulsando una causa política? Yo creo que eso no es una opinión, eso es un hecho", ha afirmado.

El presidente ha asegurado que las acusaciones ejercidas por Vox y el PP utilizan esta figura procesal con fines políticos y ha criticado que sus propuestas se centren en endurecer las penas de prisión dentro de estos procedimientos: "Ese es el tipo de oposición que tenemos", ha concluido Sánchez durante su comparecencia.