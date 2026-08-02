La mayor parte de los fallecidos murieron ahogados cuando intentaban alcanzar las costas de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria: el número de muertos en la entrada masiva a Ceuta asciende a 89

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Ceuta / MelillaLas denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos.

Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se ha recomendado a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.

Identificar a los fallecidos

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado en estos días los cadáveres de 89 personas.

La mayor parte de los fallecidos murieron ahogados cuando intentaban alcanzar las costas de Ceuta en la entrada masiva del jueves.

Los cadáveres fueron primero trasladados a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y posteriormente están siendo llevados al hospital militar.

Se espera la llegada de forenses para agilizar los trámites de las autopsias así como de expertos en la identificación para cotejar datos.