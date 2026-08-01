Han llegado buscando una oportunidad y ahora esperan que, pese a las dificultades, ocurra un milagro

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla | El número de muertos asciende a 67

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CeutaMiles de personas han esperado durante años una oportunidad para cruzar a Ceuta. Detrás de cada intento de entrar a España hay una historia: algunos han llegado después de recorrer cientos de kilómetros y otros, como Ibrahim, han cruzado a nado tras recibir en su teléfono un mensaje que anunciaba que la frontera iba a abrirse. Es informático y llevaba tiempo esperando el momento de intentar llegar a Europa.

Entre quienes permanecen en las inmediaciones está también Imán, que busca a sus dos hijas. "No sé dónde están", cuenta mientras continúa esperando alguna noticia sobre ellas. Como muchos de los que han llegado a Ceuta, lleva ya tres días prácticamente en la calle, con apenas comida y sin apenas haber podido descansar.

Tres días a la intemperie

"Han cerrado todo para que nosotros no podamos comprar algo de comer ni nada", lamentan algunos de los migrantes. El cansancio empieza a hacerse visible después de varias noches a la intemperie y de una espera que no saben cuánto puede prolongarse.

Aun así, entre los más jóvenes persiste la esperanza de que cruzar la frontera sea el primer paso hacia una vida mejor en Europa. Han llegado buscando una oportunidad y ahora esperan que, pese a las dificultades, aparezca una salida que les permita cumplir ese sueño.

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El número de muertos en la entrada masiva a Ceuta asciende a 67 personas

La Guardia Civil ha recuperado desde la tarde de ayer diez nuevos cadáveres de personas migrantes que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves. Ya son 67 los fallecidos por causa del episodio que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno.

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El instituto armado ha intensificado los trabajos de búsqueda de cuerpos sin vida en el mar después de que, con ayuda del Ejército y las autoridades marroquíes, hayan conseguido frenar el goteo de entradas irregulares desde el país vecino.

Los agentes del Servicio Marítimo continúan a las 9.30 horas de este sábado peinando la zona con el objetivo de localizar a todas las víctimas de la crisis migratoria.

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Pasadas las 17.30 horas de este viernes eran 57 los cuerpos recuperados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en aguas de Ceuta. A las 9.30 horas de este sábado, la cifra se ha incrementado en una decena, según informan desde la Delegación.

Con los nuevos hallazgos son ya 97 las personas migrantes localizadas sin vida en Ceuta en lo que va de año. El 2025 finalizó con el dato de 46 cadáveres.