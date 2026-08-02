Noelia Camacho 02 AGO 2026 - 17:17h.

Casi todas las personas que entraron a Ceuta recibieron los mismos mensajes por las redes sociales

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla: comienza la compleja identificación de los migrantes muertos

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Casi todas las personas que cruzaron la frontera en Ceuta recibieron los mismos mensajes en redes sociales. En 24 horas, 60.000 ciudadanos se dirigían al mismo punto de la frontera. "Se está investigando por parte de la Guardia Civil esos grupos de WhatsApp. Los chats, una vez que cumplieron su función, desaparecieron", explica Serafín Giraldo, secretario general de la Unión Federal de la Policía (UFP).

Iban con los mismos neoprenos y mismas aletas. "Tuvieron instrucciones, mapas, puntos de venta de este material", asegura Ana María Alarcón, portavoz del SUP. Esto hace sospechar que no se trata de un movimiento de las mafias. "Es imposible que hayan sido pequeñas mafias. Se trata de una acción sincronizada con posible participación de los servicios secretos mucho más potentes marroquíes", advierte Giraldo.

¿Está Estados Unidos implicado?

Al menos hay 72 muertos en esta crisis migratoria y las autoridades están investigando las pistas para averiguar quién está detrás de esto. También analizan las imágenes de un vídeo que todavía no está verificado donde se ve a cientos de personas salir de un camión ante la mirada impasible de un guardia.

La Guardia Civil investigará también el papel de la CNI. "Es muy difícil que los servicios de información españoles no conozcan que 70.000 personas se acercan a la frontera", afirma Giraldo. Ana María Alarcón añade que por esta razón "piden que se refuercen los medios y que se prepare un dispositivo específico".

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Aunque hay sospechas sobre el papel que podría haber tenido Marruecos o incluso Estados Unidos. Después de esta crisis migratoria, cobra relevancia el proyecto presupuestario del Congreso estadounidense el que se especificaban 40 millones de euros para el Ejército marroquí. Y en el que se dice que "Ceuta y Melilla están situadas en territorio marroquí" y en el que apoyan "al diálogo de ambos países para un futuro estatuto de Ceuta y Melilla".