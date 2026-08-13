La avalancha del 15 de agosto pierde fuerza y la UE lucha contra los bulos en redes

Malena Guerra Lucía Tello 13 AGO 2026 - 22:39h.

España sigue pendiente de la amenaza de un nuevo asalto masivo sobre Ceuta en los próximos días.

Con la Guardia Civil patrullando el mar en Ceuta: "Impedir la avalacha habría costado miles de vidas"

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España sigue pendiente de la amenaza de un nuevo asalto masivo sobre Ceuta en los próximos días, concretamente el 15 de agosto. Esta fecha se había activado a través de las redes sociales marroquíes, pero parece que ahora se desinfla. Los promotores, no obstante, siguen activos, creando y cerrando cuentas. Los servicios de información creen que discuten el día y la oportunidad de adelantar la avalancha al viernes, pero el control que se hace sobre ellos ya no es el mismo que hace dos semanas.

La realidad es que Castillejos está blindado y vaciado por Marruecos. A los inmigrantes que estaban allí les ha desviado al sur de Marruecos. No dejan coger taxis, autobuses, nada con tal de que no lleguen a la frontera. Y eso pone en dificultades el intento.

La UE contra los bulos en las redes y las falsas promesas

Las instituciones europeas, por su parte, también han colaborado para que esas convocatorias en redes finalmente fracasen. Han intensificado la colaboración con las plataformas y han cancelado contenidos que no eran ciertos, que eran bulos.

Hay verificadores trabajando las 24 horas, además de colaborar con plataformas como Meta y Tik Tok, que ya actúan frente a contenidos relacionados con el tráfico de inmigrantes y la incitación al odio. No quieren que esa información se propague. En los próximos días se mantendrá el nivel máxima de atención porque el trabajo está dando sus frutos.