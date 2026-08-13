Las mafias piden 6.000 euros por llevar a la Península mientras Marruecos vacía Castillejos

Malena Guerra 13 AGO 2026 - 16:14h.

La crisis en Ceuta persiste y más aún los intentos de los migrantes de trasladarse a la Península de la mano de las mafias

España busca posibles yihadistas escondidos en Ceuta en una maniobra que se les fue de las manos a la inteligencia marroquí

Compartir







La crisis en Ceuta persiste y más aún los intentos de los migrantes de trasladarse a la Península de la mano de las mafias. Esta misma noche se han detectado lanchas intentando cruzar el Estrecho. De hecho, una narcolancha con siete inmigrantes es la última capturada. Hay un gran despliegue de la Guardia Civil, que hace detenciones diarias.

Hay cinco patrulleras, un helicóptero que sobrevuela la zona, dos lanchas rápidas. Pero las mafias intentan captar a los inmigrantes, nada menos que 5.000, que son los que intentan ser trasladados a la Península a un precio de 6.000 euros por persona, y no es fácil contenerlos.

Lo que también han detectado los agentes es que los inmigrantes se están desmovilizando para el asalto que había previsto este sábado, 15 de agosto. De momento, los grupos de whatsapp se están cerrando y se está desconvocando por redes sociales, pero eso tienen truco porque abren otros. Si hay discusiones entre ellos, los hay que piden saltar este mismo viernes.

Aunque la realidad es que Marruecos en este caso se está tomando en serio que no se produzca una avalancha se está vaciando Castillejos y llevándose a la gente que llega del sur de Marruecos. Cunde del desánimo por la vuelta de muchos que dejan claro que en Ceuta no hay ni acogida ni regulación.