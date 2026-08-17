José Rocamora 17 AGO 2026 - 15:47h.

Marruecos no solo ha controlado las carreteras y accesos a Ceuta, también ha monitorizado y bloqueado las redes sociales

Marruecos asegura haber detenido cerca a cientos de migrantes tras frustrar varios intentos de alcanzar Ceuta

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Esta vez sí. Marruecos ha puesto los medios necesarios para evitar un nuevo asalto a Ceuta, tal y como se alertaba en redes sociales. Precisamente ha sido el control de este medio el que ha posibilitado que el llamamiento masivo a una nueva entrada ilegal en masa en la ciudad autónoma española no se haya materializado.

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Controles de policía y el Ejército

Y es que, a diferencia de lo ocurrido hace tres semanas, esta vez la presión policial y el control digital ejercido por los servicios de inteligencia han sido decisivos para neutralizar el intento.

En los días previos, los mensajes que circulaban en redes sociales comenzaron a perder fuerza. Los grupos que promovían el asalto eran conscientes de que cada publicación y cada comentario estaban siendo monitorizados. Ese seguimiento constante generó un efecto disuasorio y la convocatoria se fue apagando ante la certeza de que habría una dura respuesta policial en ambos lados de la frontera.

La pregunta que se plantean ahora los analistas es por qué Marruecos ha logrado contener este intento y no lo hizo el 30 de julio. La explicación, según fuentes conocedoras de la situación, está en el cambio de escenario tras aquella avalancha. El episodio de finales de julio actuó como un punto de inflexión. Desde entonces, Rabat ha reforzado de manera notable el control en la zona fronteriza, desplegando más policías y militares y aumentando la vigilancia aérea y en las carreteras que conducen a Castillejos y a los accesos hacia Ceuta.

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Ese refuerzo ha permitido a Marruecos anticiparse a cualquier movimiento. España, por su parte, mantiene su postura sin variaciones. Pese a las presiones internas y externas que genera cada episodio de tensión en la frontera, el Gobierno no tiene previsto modificar ni su relación con Rabat ni su política en materia migratoria