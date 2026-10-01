Ocho comunidades se encuentran en avisos, donde se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora

La Aemet alerta de unas condiciones meteorológicas que podrían derivar en inundaciones y crecidas de cauces

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Continúan las tormentas, este jueves en el tercio oriental y Baleares, sin descartar que vayan acompañadas de granizo, intensidad torrencial y acumulados muy importantes. En Tarragona, Castellón y Valencia el peligro es extraordinario, donde Protección Civil ya ha enviado un mensaje ES-Alert a la población ante el episodio de lluvias torrenciales previsto para las próximas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene en avisos en ocho comunidades autónomas y alerta de unas condiciones meteorológicas que podrían derivar en inundaciones y crecidas de cauces.

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Un frente atlántico dejará cielos muy nubosos en el norte, mientras una masa de aire frío en altura y un flujo húmedo del mediterráneo propiciarán un ambiente muy inestable en el este y el noreste, intervalos nubosos en el resto, brumas y bancos de niebla en el sureste, Baleares, Alborán, el Estrecho y zonas altas del extremo norte.

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Se mantiene activos avisos en ocho comunidades por lluvias, tormentas y fenómenos costeros

La Aemet eleva a rojo la alerta en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con peligro extraordinario por lluvias y tormentas que podrán dejar una precipitación acumulada de hasta 90 litros por metro cuadrado. El aviso, activo a partir de las 18:00 horas, afecta principalmente a Valencia y Castellón, así como a zonas del sur de Tarragona y norte de Alicante.

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El Ayuntamiento de Valencia ha acordado la suspensión de la actividad lectiva durante los próximos dos días en los centros escolares situados en zonas inundables y afectadas por la DANA de 2024. También se cerrarán parques, jardines, bibliotecas y cementerios municipales. Se suspende también la actividad en la universidad popular, centros de mayores y centros ocupacionales.

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Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia mantienen hoy alerta naranja (aviso importante), donde se prevénacumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, pudiendo incluso superar los 150 litros por metro cuadrado en seis horas, advierte la Aemet.

En aviso amarillo está Andalucía. Por fenómenos costeros, Galicia registra alerta también amarilla (peligro bajo), un aviso que afecta a zonas del oeste y noroeste de A Coruña. Se esperan precipitaciones también en el norte, sin descartar algún chubasco aislado en casi cualquier punto del país.

Una DANA azotará la Península a partir del domingo

Las temperaturas máximas desenderán en el extremo norte, subirán puntualmente en el centro y se mantendrán con pocos cambios en el resto. Las mínimas bajarán en la mitad noroeste, mientras se prevé un viento moderado en los litorales y flojo en el interior y el Alborán.

En Canarias, cielos nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur, temperaturas con pocos cambios y viento moderado.

La Aemet también explica que a partir del domingo se prevé la llegada de una DANA que afectará a la Península y que provocará más precipitaciones, aún sin conocer en qué zonas se producirán de forma más intensa.