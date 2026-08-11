Malena Guerra 11 AGO 2026 - 16:36h.

Marruecos reclama a las autoridades españolas el retorno de los menores no acompañados que entraron ilegalmente en Ceuta

Ceuta registra a 1.300 menores migrantes pero la cifra podría ascender a 5.000: ¿qué protocolo se sigue en estos casos?

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España y Marruecos han acordado la devolución inmediata de los migrantes marroquíes que entraron ilegalmente en Ceuta el pasado 30 de julio, un proceso que se realizará sin contrapartidas y con el compromiso de que todos "hasta la última persona” sean localizados y retornados. Las autoridades locales han anunciado que buscarán uno a uno a quienes se oculten “en sótanos, en garajes o en los acantilados” para proceder a su entrega a Marruecos.

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Las autoridades ya hablan de "devolución"

Por primera vez, el procedimiento incorpora la palabra "devolución" con plena contundencia. A todos los adultos marroquíes que no sean considerados vulnerables se les expedirá un certificado de estancia irregular, equivalente a una orden de salida. Aunque no pueden ser retenidos, se les invitará a trasladarse a un centro de estancia temporal habilitado en naves de la zona portuaria de Ceuta, donde se aplicará la devolución con orden judicial y previo acuerdo con Marruecos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó en Ceuta la disposición marroquí para aceptar el retorno “inmediato” de quienes cruzaron o intenten cruzar irregularmente la frontera. Tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, subrayó que la colaboración diplomática garantiza que “hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos”.

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Albares advirtió de que muchos de los migrantes actuaron guiados por desinformación difundida en redes sociales sobre supuestos beneficios al entrar irregularmente en España. El Gobierno y la Comisión Europea trabajan ya con plataformas digitales para evitar que episodios similares se repitan. El ministro recordó además que el portal “Exteriores explica” recoge información verificada para desmontar bulos relacionados con la entrada irregular en Ceuta y Melilla.

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El diálogo con Marruecos permitió la devolución “en un tiempo récord” de miles de personas en los días posteriores a la entrada masiva, según Albares. El ministro insistió en que todas las devoluciones deben respetar la legislación española y las resoluciones judiciales.

Respecto al retorno de menores no acompañados, Albares señaló que Marruecos también apuesta por su regreso, citando las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, reclamando que vuelvan al país. El ministro destacó que esta cooperación plena supone un escenario “completamente opuesto” al habitual en Europa, donde la falta de colaboración de los países de origen dificulta las devoluciones.

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Finalmente, Albares pidió a la Unión Europea que tenga en cuenta la “especificidad social y económica” de Ceuta y Melilla, especialmente en situaciones como la vivida tras la entrada masiva del 30 de julio.