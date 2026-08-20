Igualdad justifica la "urgencia" para "intentar que estas niñas estén fuera de los riesgos que implica una situación de calle": "Preocupa su extrema vulnerabilidad"

Feijóo pide devolver a "todos" los llegados a Ceuta y el Gobierno responde: "Es ilegal devolver a niños y niñas"

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CeutaAnte la crisis migratoria abierta en Ceuta tras las últimas llegadas masivas, desde el Gobierno trabajan en el realojo y reubicación de centenares de menores. Entre ellos, 500 niñas a las que se busca dar traslado urgente a la península desde la ciudad autónoma.

Así lo ha defendido recientemente el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, quien ha garantizado que se efectuará una distribución "equitativa" entre las comunidades autónomas en lo que se refiere a dichos traslados.

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Un mecanismo de traslado y acogida de migrantes de Ceuta similar al efectuado con Canarias

Según ha referido, el mecanismo utilizado será el mismo, en algunos casos, que el diseñado para dar acogida a los menores procedentes de Canarias solicitantes de asilo y de los que, según el Tribunal Supremo, debía hacerse cargo el Estado.

"Esas plazas se han utilizado con estos menores que, en muchos casos, están cumpliendo 18 años y en su mayoría ya están con un itinerario personal laboral y podemos aprovechar la existencia de esas plazas para derivar también niñas", ha apuntado Pérez Correa en una entrevista a Cadena SER, eludiendo dar más detalles al respecto.

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El resto de derivaciones, según ha confirmado, se realizarán a dispositivos que tienen marcha entidades que ahora mismo trabajan tanto con el Ministerio de Inclusión como también con la ciudad autónoma de Ceuta.

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"El nivel mayor de concreción para nosotros es la firma del convenio con la entidad y la aceptación por parte de la ciudad (de Ceuta) de hacer ese traslado. Creemos que es muy probable y además que es posible", ha apostillado.

Igualdad justifica la urgencia de dar traslado a las niñas migrantes de Ceuta

Por otra parte, en cuanto al número de menores que entraron a finales de julio en la ciudad autónoma, Pérez Corre ha hablado de unos 2.500 pero se ha mostrado convencido de que "hay muchos más". "Estamos también viendo un número muy significativo de ellos que están ahora mismo en la vía pública", ha asegurado, admitiendo la complejidad territorial de Ceuta para poder cuantificar con precisión la cifra.

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En este sentido, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha hecho hincapié en los "porcentajes altísimos de niñas en el sistema de protección, algunos casos de menores de 10 y 11 años, que están saliendo de situaciones familiares muy complejas".

Por eso, ha justificado la "urgencia" de la medida para "intentar que estas niñas estuvieran fuera de los riesgos que implica una situación de calle". "Nos preocupa su extrema vulnerabilidad y requieren una atención mucho más personalizada", ha subrayado.

"Se va a cumplir la ley" en todas las comunidades autónomas

Por otro lado, en relación al hecho de que se hayan derivado menores extranjeros no acompañados en los últimos días a otras comunidades como Extremadura, gobernada por el PP en coalición con Vox, el secretario de Estado ha avisado que en todas las comunidades autónomas "se va a cumplir la ley" y ha recordado, en este sentido, la colaboración con la Fiscalía para garantizar su cumplimiento.

"Si no se quiere cumplir la ley, pues actúa en este caso Fiscalía de Menores y los organismos que se tienen habilitados. Nosotros no entendemos otro escenario", ha remarcado.

En este sentido ha recordado que hay comunidades que han expresado de "manera legítima" su oposición al Real Decreto Ley y "están colaborando de manera magnífica, hay servicios de protección que están llevados por personas profesionales, por funcionarios públicos que tienen una visión de infancia y que han colaborado sin ningún problema". "Otra cosa es cómo se expresa en las ruedas de prensa o cómo se expresa en los mítines", ha concluido.