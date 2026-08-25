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Borja Sémper, portavoz del PP y vicepresidente de Cultura, ha analizado durante su entrevista en 'La Mirada Crítica' la gestión del Gobierno ante la crisis de Ceuta y ha cuestionado la actuación de los ministros.

Sémper ha afirmado que "la gestión de la crisis de Ceuta es un reflejo del Gobierno que tenemos" y ha denunciado que en España hay un Gobierno plagado de indolencia. También ha criticado que Pedro Sánchez hablara en un primer momento sobre crisis de invasión territorial pero que después hiciera las maletas y se fuera de vacaciones. Sobre inmigración, ha defendido el retorno de quienes entraron ilegalmente y ha pedido coordinación con Marruecos.

El dirigente ha sostenido que España tiene el sistema saturado: "No podemos acoger a más inmigrantes”. Ha pedido reforzar los ministerios de Extranjería, Justicia y Fiscalía y establecer "tres turnos para agilizar trámites". Sémper ha asegurado que el retorno de los inmigrantes cuenta con un marco legal: "Creo que el Gobierno debería acordar la vuelta sus países de origen de todos los migrantes de manera urgente con Marruecos". Por otro lado, ha defendido estudiar el aislamiento ante el aumento de enfermedades contagiosas como la sarna o la tuberculosis.

Borja Sémper, sobre la ausencia del Rey visitando Ceuta: "El Rey tiene perfecto derecho y legitimidad para visitar Ceuta y pido respeto absoluto hacia la Corona"

Sémper ha descrito la situación ceutí como "una crisis múltiple", con problemas territoriales, migratorios, de seguridad y sanitarios. Ha asegurado que existe "una media de una agresión sexual al día" y ha reprochado al Presidente no responder "con rotundidad".

Sobre Margarita Robles, ha reconocido que "por lo menos dio la cara y habló con los vecinos de Ceuta". Respecto a Felipe VI, ha defendido que el Rey tiene perfecto derecho y legitimidad para visitar Ceuta y ha pedido "respeto absoluto" hacia la Corona.

Finalmente, Sémper ha abordado la moción de censura y las responsabilidades políticas. Ha dudado de que Junts y PNV faciliten un cambio y ha criticado que nadie asuma "la más mínima responsabilidad" tras la entrada irregular de 80.000 personas.