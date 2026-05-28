Sémper, portavoz del PP, sobre Sánchez: "Es imposible creer que no supiera nada"

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“El país está paralizado y anegado por la corrupción”, ha asegurado Sémper, que también ha acusado a los socios parlamentarios del Gobierno de “mirar hacia otro lado”

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Tras los registros llevados a cabo en la sede socialista de Ferraz y en dependencias vinculadas a la Guardia Civil, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha comentado la situación política en 'La mirada crítica', donde ha asegurado que “es imposible creer que el presidente del Gobierno no lo supiera”.

El dirigente popular ha endurecido el tono contra Pedro Sánchez y ha situado al presidente en el centro de la polémica por los últimos escándalos que rodean al PSOE. Aunque ha descartado por ahora una moción de censura al considerar que “no hay mayoría suficiente” en el Congreso, sí ha insistido en que España necesita elecciones anticipadas. “El país está paralizado y anegado por la corrupción”, ha asegurado Sémper, que también ha acusado a los socios parlamentarios del Gobierno de “mirar hacia otro lado”.

Semper: "Zapatero era el hombre de confianza de Sánchez y su referencia política"

En relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su influencia en el entorno de Sánchez, Sémper ha señalado que “había periodistas, ministros y mucha gente que lo sabía. Lo increíble es pensar que Sánchez no lo supiera”. Ha recordado que Zapatero era “su hombre de confianza y su referencia política”, por lo que considera inverosímil que el presidente desconociera determinadas actuaciones y movimientos dentro de su entorno político. “A mí no me lo pueden demostrar, pero no tengo ninguna duda de que el presidente del Gobierno está al tanto de absolutamente todo”, ha añadido.

Además, el portavoz del PP ha comparado la situación actual con el “Watergate del PSOE”, asegurando que las investigaciones apuntan a una estructura creada para perseguir a jueces, periodistas y miembros de la Guardia Civil que investigaban al poder. Pese a la gravedad del momento político, Sémper ha insistido en que el PP no apostará por “golpes de efecto”, sino por proyectar una alternativa “seria y estable” liderada por Alberto Núñez Feijóo.