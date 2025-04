En su intervención en nuestro programa, Borja Sémper también ha hablado de la postura de VOX ante los aranceles del presidente de los Estados Unidos y ha explicado si le pasará factura al partido de Santiago Abascal el no desvincularse de Donald Trump: “ Tenemos que pensar en los españoles y no en los partidos políticos ”.

“Me dio la sensación de que se cree más guapo que Pedro Sánchez, porque decía usted en la entrevista que el presidente no es guapo, que tiene truco. Explíqueme el truco”, a lo que él respondía: “ Creo que la belleza y el atractivo no solo tiene que ver con lo físico, tiene que ver con algo más ”.

“Esta opinión es muy particular y, como cada uno tiene la suya, pues esta es la mía, me la preguntaron a mí y la di”, afirmaba. “Ahí lo veo más como es usted”, respondía Ana Terradillos. “ Usted me pincha y yo no tengo más remedio que reaccionar . Pero es mi opinión que no se si usted la comparte”, apuntaba él.

“No me creo más guapo que nadie y no me veo para competir con nadie”, aseguraba Norja Sémper. “Usted es más guapo que Pedro Sánchez, en mi humilde opinión”, aseguraba Ana Terradillos. “Qué cosas me dice usted a las 9 de la mañana, pero se agradece, porque tenemos ahora un pleno así que eso me anima”, remataba el portavoz del PP.