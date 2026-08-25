Varios cientos de vecinos de Ceuta han trasladado este martes hasta la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno

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Varios cientos de vecinos de Ceuta han trasladado este martes hasta la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, la protesta contra el posible alojamiento de migrantes en distintos puntos de la ciudad, después de que una concentración iniciada en la zona del Fischer se haya convertido en una movilización ciudadana.

La protesta comenzó alrededor de las 16:00 horas en el entorno del Fischer, donde residentes de la zona habían convocado una concentración para expresar su rechazo a la posibilidad de que se instale allí a un grupo de migrantes y reclamar información sobre las condiciones de acogida, las medidas de seguridad y las repercusiones que pueda tener para los vecinos.

La movilización, planteada inicialmente de forma "pacífica, cívica y respetuosa", fue creciendo a medida que los participantes se desplazaron hacia el centro de la ciudad y se dirigieron al grito de “No nos mires, únete” a la plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Rechazan la transformación de la ciudad

Los convocantes consideran que el eventual uso de instalaciones deportivas, espacios abandonados o antiguos acuartelamientos para alojar a miles de migrantes supondría una transformación de la ciudad que rechazan y han advertido de que no están dispuestos a que Ceuta "se convierta en un CETI (centros de estancia temporal de inmigrantes)".

Durante la protesta se han escuchado consignas como "No quiero invasores, quiero mi libertad" y peticiones de dimisión dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. La concentración ha reunido a más de 300 personas, según los organizadores, que han difundido a través de las redes sociales un llamamiento para que la ciudadanía vuelva a concentrarse a las 20:00 horas en la plaza de los Reyes.

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Los manifestantes expresan su malestar por una situación que, según sostienen, se prolonga desde hace 27 días y está afectando a la vida cotidiana de los residentes, al tiempo que reclaman al Gobierno explicaciones sobre las medidas previstas para hacer frente a la crisis migratoria.

Reclaman el retorno de los migrantes irregulares

Entre las consignas también se han escuchado mensajes en los que algunos participantes reclaman el retorno de los migrantes que han entrado irregularmente en la ciudad y cuestionan la aplicación de las leyes en materia migratoria.

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La movilización se produce después de conocerse distintos aspectos del borrador del real decreto que contempla declarar la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y que incluye diferentes emplazamientos para atender a las personas migrantes que permanecen en la ciudad.

Los vecinos reclaman que cualquier decisión que afecte a los barrios y espacios de convivencia vaya acompañada de información, garantías de seguridad y explicaciones sobre su impacto, mientras la protesta continúa creciendo con nuevos llamamientos a la ciudadanía para participar en la concentración de esta tarde