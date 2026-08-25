El disparo se ha producido cuando la mujer herida de 56 años cazaba junto a su marido en Hérmedes de Cerrato, en Palencia

Investigan la muerte a tiros de un hombre hallado en la vía pública en Marbella con dos disparos en el abdomen

Compartir







La Guardia Civil investiga un suceso ocurrido este martes en Hérmedes de Cerrato, Palencia, donde una mujer de 56 años ha resultado herida por un disparo efectuado por su pareja mientras ambos se encontraban cazando, aunque las primeras investigaciones descartan un caso de violencia machista.

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que, a la llegada de la Guardia Civil, la víctima se encontraba grave pero consciente, y que la principal hipótesis apunta a un accidente de caza. No obstante, continúan practicándose las diligencias oportunas para esclarecer con exactitud las circunstancias de lo ocurrido, ha insistido la Subdelegación.

El suceso se ha producido sobre las diez y media de este martes en una zona próxima al kilómetro 5 de la carretera P-114, según la llamada de alerta recibida en el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En la misma se informaba de que una mujer había resultado herida por un arma de fuego y se encontraba consciente y en un lugar accesible para los servicios de emergencia. El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico.

PUEDE INTERESARTE Investigan un tiroteo dentro de una casa en un barrio de Badalona: una mujer ha tenido que ser ingresada

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil descarta un posible caso de violencia de género

La herida fue atendida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. La Guardia Civil investiga el suceso ocurrido este martes en Hérmedes de Cerrato donde una mujer de 56 años ha resultado herida por un disparo efectuado por su pareja mientras ambos cazaban en un paraje de la zona.

Según la Subdelegación del Gobierno en Palencia, las primeras investigaciones desarrolladas por el Instituto Armado, "descartarían que los hechos estén relacionados con un episodio de violencia de género" y la principal hipótesis apunta a que pudiera tratarse de un accidente de caza.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No obstante, continúan las diligencias oportunas para esclarecer con exactitud las circunstancias de lo ocurrido. Tanto el 112 como la Guardia Civil han señalado que la herida no ha perdido la consciencia, aunque ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.