Dolly Parton aseguraba que seguía trabajando mientras se recuperaba de sus problemas de salud en sus últimas declaraciones

Muere Dolly Parton, la reina del country, a los 80 años

Compartir







El mundo de la cultura llora la muerte de Dolly Parton. La icónica cantante de country ha muerto a sus 80 años, como ha informado su sobrino, Bryan Seaver, en sus redes sociales.

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton estaba considerada como una de las figuras más importantes de la música country y era la autora de éxitos como ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 102 años Lina Rovira Montsant, abuela paterna de Gerard Piqué

Las últimas declaraciones de Dolly Parton

Precisamente, el estado de salud de la intérprete preocupaba a sus seguidores hace tan solo unos meses cuando cancelaba su residencia en Las Vegas y dejaba de asistir a eventos por problemas de salud. Sin embargo, hace tan solo tres días la misma cantante se apresuró a desmentir los rumores que apuntaban a un empeoramiento de su estado de salud. En unas declaraciones a la revista 'People', la intérprete aseguró que seguía activa mientras se recuperaba y trabajaba en nuevas maneras de llevar su música a sus seguidores.

"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo este pasado viernes la cantante y compositora de 80 años a la revista 'People', en referencia a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

La intérprete de ‘Jolene’ recordaba que no era la primera vez que había pasado "por momentos difíciles de salud" pero que en una época "de actividad constante las 24 horas y redes sociales, todo se magnifica de una manera que no ocurría hace años".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Solía bromear diciendo que era la ‘reina de los tabloides’, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la ‘reina de las redes sociales’! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando", indicaba. Adelantó que ella y su equipo estaban colaborando con empresas que creaban "actuaciones con avatares", en un proyecto que se encuentra en sus "primeras fases de desarrollo".

Los últimos problemas de salud de Dolly Parton

Las declaraciones de la también actriz llegaban después de que la semana pasada cancelara su asistencia a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, su parque de atracciones en Tennessee.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: ‘No vas a viajar esta semana’. Así que supongo que, si el médico te dice ‘no vas a viajar esta semana’, pues no viajas esa semana", se disculpó en un video grabado donde detalló que se había sentido mareada y deshidratada.

En mayo pasado, la artista anunció la cancelación de su residencia en Las Vegas, que había sido programada inicialmente para diciembre de 2025 y pospuesta para septiembre próximo.

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria.