Expertos en salud pública niegan que haya epidemias en Ceuta pero piden refuerzo sanitario

Los cuadros clínicos que han trascendido son de problemas gastrointestinales o dermatológicos, escabiosis -sarna- y algún caso de tuberculosis

Los médicos ya alertan en Ceuta de la posibilidad de brotes de enfermedades infecciosas

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La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) ha negado este viernes que a día de hoy exista una epidemia generalizada en Ceuta, pero sí ha pedido refuerzos sanitarios para incrementar la vigilancia y evitar la aparición de brotes y una mayor cooperación institucional.

"No existe evidencia de una epidemia generalizada"

"Riesgo epidemiológico no significa epidemia", zanja la sociedad científica en un comunicado en el que rechaza de plano la asociación entre migración y enfermedad: los riesgos aparecen "cuando cualquier grupo de población permanece en condiciones de concentración, precariedad, higiene insuficiente o dificultad para acceder a la atención sanitaria y al seguimiento epidemiológico", subraya.

Los expertos en salud pública aseguran que, con los datos disponibles, "no existe evidencia de una epidemia generalizada", pero las circunstancias de esta crisis migratoria sí que requieren intensificar la vigilancia y reforzar los recursos para impedir la propagación de brotes.

Por ahora, los cuadros que han trascendido son de problemas gastrointestinales o dermatológicos, escabiosis -sarna- y algún caso de tuberculosis sin que la información disponible permita hablar de brote, de ahí que Sespas apele a "la prudencia" hasta contar con datos epidemiológicos consolidados, evitando "una alarma" que las actuales cifras "no justifican".

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Tampoco se deben minimizar "unas condiciones objetivas que requieren intervención preventiva"; en este sentido, llama a reforzar los recursos sanitarios y de salud pública, mejorar las condiciones de alojamiento, proteger especialmente a los menores y establecer un mecanismo extraordinario de coordinación entre las administraciones implicadas.

Además, valora el traslado iniciado ayer de personas que permanecían en la playa del Trampolín y otros asentamientos precarios a los dispositivos temporales habilitados en Loma Margarita y El Embolsamiento, alternativas que "deben consolidarse, ser suficientes y adaptarse a la evolución de las necesidades".

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"Disponer de alojamientos adecuados facilita la higiene y la salubridad, el acceso sanitario, la continuidad de los tratamientos y, cuando sea preciso, el seguimiento epidemiológico", recalca.

Sespas considera además fundamental mantener y reforzar las actuaciones de salud ambiental: el control de la calidad y suficiencia del agua de consumo, las condiciones de higiene y saneamiento, la disponibilidad de aseos, la seguridad alimentaria, la limpieza y recogida de residuos y, cuando sea necesario, el control de vectores y plagas "son medidas de prevención primaria que permiten actuar antes de que aparezca la enfermedad".

Protección de la salud e los menores

Proteger a los menores debe ser otra de las grandes prioridades, garantizándoles un alojamiento seguro, alimentación, valoración sanitaria y vacunal, atención a la salud mental y protección frente a situaciones de violencia, explotación o trata.

Advierte además de la importancia de la salud mental de los migrantes, de la población ceutí y de los profesionales que participan en la respuesta, y resalta el papel que las farmacias pueden desempeñar por su proximidad y accesibilidad para favorecer la continuidad de tratamientos, detectar posibles interrupciones terapéuticas, ofrecer consejo sanitario y derivar a los dispositivos asistenciales.

En esta situación, Sespas propone constituir temporalmente un dispositivo extraordinario de coordinación y respuesta como un mecanismo técnico y operativo de cooperación entre la autoridad de salud pública de Ceuta, Ingesa y el Ministerio de Sanidad, junto con los organismos y entidades necesarios en función de las actuaciones a desarrollar, que "permitiría disponer de una imagen actualizada de la situación".

Finalmente, urge a la cooperación institucional porque "la complejidad de la distribución de competencias entre administraciones no debe convertirse en una dificultad añadida".