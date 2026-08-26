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El diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, ha valorado en una entrevista con 'La Mirada Crítica' el comunicado de la Delegación del Gobierno sobre la crisis migratoria actual. León ha cuestionado la actuación oficial y ha asegurado que "es la primera vez en la historia que una Delegación del Gobierno saca un comunicado en contra de un ministro del propio Gobierno".

El socialista ha añadido: "Si tengo que creer a alguien, prefiero creer a Margarita Robles porque la ministra de Defensa confirmó que había existido un aviso de que la invasión al territorio español se podía dar".

Durante la entrevista, León se ha referido al uso de instalaciones militares y deportivas para acoger temporalmente a migrantes. El diputado ha rechazado que se trate de un bulo: "No hay ningún bulo". La información había sido comunicada en privado. En este sentido, ha explicado: "Si a nuestros niños les han quitado nuestras fiestas patronales y sus actividades, y nadie puede salir a la calle, ya no nos queda nada", y ha advertido del impacto sobre la población local.

León ha defendido alternativas de espacios para los migrantes fuera del centro urbano y ha reclamado: "No queremos que metan a las personas migrantes en el centro, en el núcleo urbano, porque entonces va a haber un estallido social".

Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta: “Nos hemos sentido abandonados por parte del Gobierno central”

Además, ha reaccionado a las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres, que ha confirmado hoy que se registrará la petición del presidente del Gobierno para comparecer en el Congreso, 27 días después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta. León ha considerado: "Nos hemos sentido abandonados por parte del Gobierno central".

También ha reclamado agilizar los trámites de expulsión y ha insistido en buscar una solución inmediata y estable para Ceuta. Al ser preguntado por una posible visita del presidente del Gobierno, León ha respondido: "Pedro Sánchez debería haber venido ya” y ha matizado que: “Lo que queremos son soluciones".