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Ha pasado casi un mes desde la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Miles de personas han permanecido sin un lugar donde vivir y sus asentamientos se han concentrado en las playas. Durante estas semanas, los ceutíes han tenido dificultades para salir de sus casas y han visto cómo la ocupación de los espacios públicos se ha convertido en una situación insostenible. Por ello, veinte días después de la entrada, las autoridades han comenzado el realojo desde la Playa del Trampolín hacia espacios habilitados mediante el acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno de Ceuta.

Jorge Luque, reportero de 'La mirada critica': "No ha habido ningún altercado. Todo se ha hecho con tranquilidad"

Desde allí, el reportero de 'La Mirada Crítica' Jorge Luque, ha seguido minuto a minuto el desalojo de la Playa del Trampolín y ha hablado con migrantes para conocer sus testimonios. Nos ha explicado que en la playa han pernoctado entre 1.500 y 2.000 personas y ha descrito el operativo: "Ha sido un momento muy impactante, muy emocionante, y estamos tratando de describirlo bien". También ha contado que algunos de esto migrantes han abandonado voluntariamente la zona porque no sabían cuál era su destino: "No saben si los llevan de vuelta a Marruecos, si se quedan en Ceuta o si se los llevan a Madrid". Mientras tanto, la Policía Nacional y la Guardia Civil han organizado filas y han contabilizado a quienes han aceptado el traslado.

Los migrantes que han aceptado el desalojo han sido conducidos hacia una pista, donde se han habilitado carpas, duchas y baños. Luque ha explicado que se han preparado zonas, aunque no todas están listas todavía.