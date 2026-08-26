"Seguramente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisa de que puede haber un paso de personas", ha dicho Patxi López, precisando que no se alertó de que fuese una llegada masiva

Entra en vigor la situación excepcional en Ceuta con un mando único y hasta el 31 de diciembre, tras su publicación en el BOE

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CeutaLa crisis en Ceuta por la llegada masiva de migrantes continua en el epicentro político. A la espera de los pronunciamientos en el Congreso sobre la gestión, como la del presidente Pedro Sánchez el próximo día 3 de septiembre, continúa la polémica también en torno a las explicaciones sobre si la inteligencia española alertó de la entrada masiva antes de que se produjese.

No sin ciertos roces y aparentes contradicciones, incluso el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez", al considerar posible que los servicios de Inteligencia alertaran de movimientos de personas, pero no de la "dimensión extraordinaria" que finalmente tuvo la avalancha.

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¿Avisó el CNI de la llegada de migrantes a Ceuta?

Al respecto, en una rueda de prensa en el Congreso durante la sesión de la Diputación Permanente, López ha señalado que desconoce "las tripas" de lo ocurrido, pero ha apuntado que "seguramente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisa de que puede haber un paso de personas", incluso a través del mar, porque "parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes" días antes de la crisis.

No obstante, ha añadido que "posiblemente" el CNI no advirtió de que la entrada pudiera alcanzar una dimensión de hasta 70.000 personas. "Porque les puedo asegurar que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto, tanto de policías como de Guardia Civil, como del propio Ejército, hubieran sido infinitamente mayores de los que se pusieron", ha argumentado.

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En ese sentido, y respecto a la pregunta de si, de no haberse detectado la magnitud de la entrada, habría que juzgar la actuación de los servicios secretos, López no ha querido culpar a nadie y ha insistido en que desconoce lo sucedido. "Yo estoy diciendo que no lo sé", ha recalcado, antes de reiterar que pudo existir una alerta sobre movimientos en redes o sobre personas que trataran de llegar a Ceuta por mar, pero que "quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser".

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Por otro lado, Patxi López ha rechazado que las explicaciones del Gobierno lleguen tarde y ha apuntado que el presidente comparecerá el día 3 de septiembre, al igual que hay comparecencias en el Congreso estos días de nueve ministros, señalando que miembros del Ejecutivo han estado presentes "permanentemente" en Ceuta. "Toda la información la estamos teniendo al minuto", ha defendido.

Ángel Víctor Torres niega un aviso sobre “decenas de miles de personas” llegando a Ceuta

Por su parte, y paralelamente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respaldado este miércoles la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que asegura que ningún informe del CNI alertó de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta como la que se produjo a finales de julio.

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Concretamente, Marlaska respondió así tras las afirmaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que afirmó en el Congreso que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó a las fuerzas de seguridad sobre la situación en Ceuta.

"Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en siete días, pero en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas a Ceuta", ha afirmado Torres en una entrevista con la Cadena Ser.

Al respecto, el ministro, que ha asumido la dirección del mando único para la crisis en la ciudad autónoma, se ha posicionado con la versión que ofreció Marlaska en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, quien subrayó que no hubo ningún informe que "atisbara" la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

"Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, automáticamente la actuación tendría que haber sido otra", ha añadido.

Más allá, Torres ha apuntado que no se conoce "con exactitud" el número de personas que permanecen en la ciudad autónoma al no estar todos filiados, si bien ha precisado que hay 1.410 menores contabilizados pero quedan más "sin filiar".