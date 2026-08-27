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José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, ha criticado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta.

Margallo ha considerado que la petición de Junts para asumir las competencias migratorias no le sorprende. El exministro ha afirmado: "Aquí ha habido una exhibición de incompetencia por parte del Gobierno Central realmente asombra. La gente tiene miedo, se siente abandonada". También ha asegurado que está "muy preocupado por lo que pueda pasar en Ceuta" y ha reclamado cooperación entre las instituciones para afrontar la situación.

García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores: "Si se confirma que Marlaska recibió un aviso por parte del CNI y después la negó, puede constituir un hecho delictivo"

Al comparar la situación actual con la de la semana pasada, Margallo ha cuestionado la coordinación del Ejecutivo y ha denunciado contradicciones entre varios ministros. Ha asegurado que "el Gobierno Central ha vivido durante todo este tiempo en una realidad virtual" y ha reprochado que "los ministros se han estado contradiciendo" sobre la crisis.

En referencia a las diferentes versiones sobre los avisos previos y los traslados de migrantes, ha ironizado al afirmar que: “esto no es una orquesta, esto es la banda del empastre”. Además, ha responsabilizado al presidente del Gobierno de aclarar las discrepancias que, según ha señalado, han generado preocupación fuera de España.

Por último, el exministro ha respondido a la información sobre un supuesto aviso del CNI al ministro del Interior antes del asalto a la frontera. Margallo ha advertido de que, "si se confirma que Marlaska recibió esa información y después negó haberla recibido, eso se va a llamar mentir en el Parlamento y podría ser un hecho delictivo".

También ha cuestionado que Marruecos no hubiera detectado los movimientos previos y ha señalado que sus servicios de información mantienen acuerdos de colaboración con España. Sobre Ceuta y Melilla, ha calificado las reivindicaciones como "una provocación más" y ha cerrado su intervención diciendo: "En términos castizos es un pitorreo como yo no recuerdo desde hace muchísimo tiempo".