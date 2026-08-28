Cientos de ceutíes salen a las calles en una protesta pacífica contra la crisis migratoria

Centenares de personas han vuelto a salir a las calles este viernes en Ceuta en una nueva marcha para protestar por la situación

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Centenares de personas han vuelto a salir a las calles este viernes en Ceuta en una nueva marcha para protestar por la situación en la que la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio ha sumido a la ciudad autónoma. La marcha vecinal ha sido convocada por la plataforma Ceuta Unida a través de redes sociales y canales de WhatsApp, que ha impulsado algunas de las movilizaciones para denunciar el malestar por la gestión de la crisis migratoria.

Al grito de "Invasores, expulsión", con banderas de España y de forma pacífica, sobre las 19:30 horas ha arrancado la protesta vecinal desde el puente del Cristo hacia la zona de las playas del Trampolín y Benítez, donde siguen acampados grupos de migrantes llegados en la entrada masiva de finales de julio.

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La marcha discurrió por las principales arterias de Ceuta, pasando por las distintas barriadas de la ciudad autónoma para que los vecinos pudieran ir incorporándose a la misma, con el objetivo de crear una única movilización ciudadana. En su convocatoria, han reivindicado el carácter pacífico y "firme" de la movilización, y que se deje "cualquier incidente en manos de la Policía".

Además, han añadido en el mensaje de la convocatoria que "hay que desesperarlos, que sean ellos los que atacan", en alusión a los migrantes, para que la policía "con el uso gradual de la fuerza pueda defendernos y estar de nuestro lado". "Un asedio de muchas horas hará que se desesperen", han indicado, pese a remarcar que la marcha debía producirse "sin agresiones ni enfrentamientos".

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Decenas de ciudadanos frente a la Delegación del Gobierno

Al mismo tiempo, decenas de ciudadanos se han concentrado este viernes por la tarde frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta bajo el lema de 'Sin violencia, sin odio, sin racismo' y ha reunido, según sus impulsores, a cristianos, musulmanes, judíos e hindúes bajo una misma voz para defender 'Nuestra tierra, nuestra seguridad y nuestro futuro'.

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La protesta se produce después de los últimos altercados registrados en Ceuta, donde la tensión ha ido en aumento por el malestar ciudadano debido a la prolongación de la situación en la ciudad autónoma después de casi un mes de la entrada masiva de migrantes.

Este jueves un grupo de manifestantes bloqueó el paso a un camión de ayuda humanitaria de Cruz Roja y quemó algunas sombrillas del asentamiento en el que se encuentran instalados algunos de los migrantes que saltaron la valla el pasado 30 de julio.

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La tensión en las playas se suma a las protestas que durante los últimos días se han producido en distintos puntos de Ceuta y que han incluido concentraciones multitudinarias frente a la Delegación del Gobierno y desplazamientos hacia los asentamientos de inmigrantes, en los que ha intervenido la Policía Nacional para evitar enfrentamientos directos.