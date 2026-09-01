El Gobierno avisa a Almeida que no puede convocar concentraciones, solo un acto institucional

La Delegación del Gobierno en Madrid explica que las manifestaciones convocadas por ayuntamientos son actos institucionales

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La Delegación del Gobierno en Madrid ha comunicado este martes al Ayuntamiento de la capital, en referencia a la concentración de apoyo a Ceuta promovida para este miércoles en la plaza de Cibeles que, como institución, no tiene legitimidad para convocar manifestaciones en aplicación del derecho de reunión, aunque no prohíbe que organice, en su caso, un "acto institucional".

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, explica al Ejecutivo municipal de José Luis Martínez-Almeida que los alcaldes "no tienen la consideración de titulares del derecho de reunión", por lo que la comunicación del Ayuntamiento en la que informaba de la convocatoria para el miércoles "no puede tramitarse" conforme al procedimiento previsto para una manifestación.

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"Esta circunstancia no afecta a la posibilidad de que su Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, organice los actos institucionales que estime oportunos, como el referido", agrega Martín.

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De hecho, el delegado detalla que se ha trasladado la comunicación del Ayuntamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a efectos de que puedan adoptar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del acto institucional comunicado".

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Fuentes de la Delegación del Gobierno han añadido que los actos convocados en apoyo a Ceuta "podrán desarrollarse con normalidad si han sido organizados por un Ayuntamiento" o comunicados a la Delegación "por un particular".

El escrito, que se ha enviado "a varios ayuntamientos de Madrid", se limita "a aclarar una cuestión jurídica", según la Delegación, que insiste en que "no ha prohibido" los actos de apoyo a Ceuta, promovidos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "ni ha impedido que se celebren".

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Desde la Delegación han refutado así la versión del Ayuntamiento de Madrid, que, a través de sus canales de comunicación, ha afirmado que la Delegación "prohíbe la concentración prevista para mañana en Cibeles". Ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, se están estudiando las posibles respuestas", han aseverado desde el Consistorio.