Muere a los 70 años el exvicepresidente de Aragón y exlíder del PAR Arturo Aliaga

Aliaga fue consejero de Industria del Gobierno de Aragón durante la legislatura de la popular Luisa Fernanda Rudi (2011-2015)

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El exvicepresidente del Gobierno de Aragón y exlíder del PAR, Arturo Aliaga, ha fallecido este miércoles, 2 de septiembre, en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a los 70 años, han confirmado a Europa Press fuentes de la formación aragonesista.

Aliaga fue consejero de Industria del Gobierno de Aragón durante la legislatura de la popular Luisa Fernanda Rudi (2011-2015). A continuación, sustituyó al histórico José Ángel Biel como presidente del PAR y, en 2019, un pacto con el socialista Javier Lambán le llevó a la vicepresidencia del Gobierno autonómico, donde ostentó de nuevo la cartera de Industria en el cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR. En ese periodo, fue intervenido quirúrgicamente por un tumor en la vejiga.

Dejó la presidencia del PAR en 2023 tras una moción de censura organizada por la ejecutiva de su propio partido, después de que el congreso de la formación en el que salió reelegido fuera judicializado, y posteriormente anulado en los tribunales.

Desde su salida de la política, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, que supusieron la conformación de un gobierno PP-Vox, se ha mantenido alejado de la vida pública. Una vez hecho pública la muerte de Arturo Aliaga, no han tardado en llegar los mensajes de condolencias de partidos políticos y líderes, como el presidente aragonés, Jorge Azcón, o la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, entre otros.