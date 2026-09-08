El portavoz parlamentario del PSOE rechaza la elaboración de listas de periodistas y pide explicaciones al ministerio del Interior

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El Gobierno se ha desvinculado este martes de las informaciones de ‘El Confidencial’ en las que desvela que el Ministerio del Interior elaboró un dosier con fichas de periodistas, fotografías y comentarios sobre sus supuestas inclinaciones políticas.

Según esta información, el documento incluye perfiles de decenas de profesionales —diez de ellos del propio medio— acompañados de valoraciones como “estuvo vinculado al PSOE pero ha evolucionado hacia posiciones conservadoras”, “claramente de izquierdas y apoya al Gobierno”, “de ideología radical de derechas” o “últimamente es más combativa”.

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Defensa de la libertad de prensa

Fuentes del Ejecutivo han defendido que se trata de un documento de trabajo “sin listas negras”, mientras que Interior lo define como un material “informativo de carácter interno”. El departamento insiste en que la Oficina de Comunicación “atiende a todos los medios y periodistas, sin distinciones”.

La secretaria de Estado de Comunicación, Elma Saiz, se ha remitido a las explicaciones de Interior y ha subrayado que el Gobierno “respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree firmemente en la libertad de prensa y actúa con consecuencia todos los días”. En este contexto, ha recordado que han sido otros quienes han amenazado con entrar con un “lanzallamas” en TVE —en referencia a declaraciones de dirigentes de Vox— o con “triturar” a un medio privado, aludiendo al jefe de gabinete de la presidenta madrileña.

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El origen del documento se sitúa en 2024, cuando Fernando Grande-Marlaska nombró a una nueva directora de comunicación que años atrás había sido secretaria de Estado de Comunicación con José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta entonces, parte del gabinete de prensa se dedicaba a realizar un seguimiento exhaustivo de lo publicado en los medios. Con la llegada de la nueva responsable, ese trabajo se amplió al análisis de tertulianos. Según varias fuentes consultadas, esta información tenía como destinatario a la cúpula de Interior, un procedimiento que se consideraba habitual.

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Lo que, según 'El Confidencial', deja de ser habitual es que esos informes incorporen perfiles ideológicos de los periodistas. El medio sostiene que el seguimiento incluye valoraciones personales sobre su orientación política, algo que ha generado críticas incluso dentro del PSOE. Desde el Congreso, el portavoz socialista, Patxi López, ha pedido explicaciones al Ministerio y ha afirmado que no le gusta “absolutamente nada ninguna lista en que se clasifique a nadie, ni por su pensamiento, ni por su ideología, ni por su raza, ni por nada”.

Interior reconoce la existencia del documento, aunque lo describe como un listado para consumo interno y asegura que el ministro no tuvo conocimiento de él hasta ahora.