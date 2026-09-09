El CNI alertó de los llamamientos en redes un día antes de la entrada masiva en Ceuta

Así constan en una nota de "alerta temprana" del CNI que se incluye entre los documentos que el Gobierno ha hecho públicos sobre la crisis en Ceuta

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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en Ceuta, de "posibles intentos de entrada" a la ciudad autónoma durante la semana de la Fiesta del Trono, que se celebraba el jueves día 30, por los llamamientos en redes sociales que detectó.

Así constan en una nota informativa de "alerta temprana" del CNI que se incluye entre los 40 documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta que el Gobierno ha hecho públicos esta tarde, tras su desclaficación ayer por el Consejo de Ministros.

En esa nota, de apenas dos páginas, el servicio de inteligencia recoge algunos de los mensajes que figuran en grupos de WhatsApp y Facebook, de los que concluye la existencia "de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono".