El Gobierno de Ceuta pospone el inicio de la actividad en las escuelas infantiles

Los vecinos de Ceuta creen que el Gobierno ha "cometido una gran equivocación” al alojar a los migrantes en el puerto

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Más de 12.800 alumnos han comenzado este martes en Ceuta su "atípica" vuelta al cole, marcada por las medidas de seguridad en los colegios, a causa de la crisis que afecta a la ciudad autónoma por la presencia en sus calles de miles de migrantes que llegaron a nado a finales de julio. Muchos padres, sin embargo, han lamentado la falta de presencia policial en las zonas cercanas a los centros escolares.

"Esto no es normal", se lamentaba a EFE un padre a las puertas del colegio público Lope de Vega en alusión a la ausencia de policías o militares en las inmediaciones del colegio.

Una madre, Fátima Ahmed, también se quejaba de las circunstancias de esta vuelta al cole en la ciudad. "Nos han robado las playas, el verano y la Feria pero no nos pueden quitar también la educación", ha clamado.

El sentimiento de Fátima Ahmed también es compartido por otras madres y familiares a las puertas del colegio público-concertado Beatriz de Silva, donde un abuelo, José Expósito, llevaba a su nieta de 12 años de la mano. "Los padres están trabajando y tengo que traerla yo a pesar de que viven aquí cerca".

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Tampoco en el colegio Andrés Manjón, ubicado en el centro de la ciudad, se apreciaba una presencia de las fuerzas de seguridad en el exterior salvo los agentes de la Policía Local que habitualmente realizan funciones de regulación del tráfico a la entrada y a la salida de los colegios.

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"¿No decían que la seguridad se iba a incrementar?, pues aquí no se ve nada", comentaba a EFE una madre mientras preguntaba si se sabía algo de este operativo extraordinario de control. "Están los de siempre, la Policía Local", ha asegurado.

El Gobierno de Ceuta pospone el inicio de la actividad en las escuelas infantiles

El Gobierno de Ceuta ha decidido posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo.

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En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico informó de que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se encuentra este martes en la ciudad para seguir de cerca esta apertura de un curso académico "anormal" por las circunstancias que han rodeado su inicio.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, había asegurado el pasado 26 de agosto que se organizaría un dispositivo ante el inicio del curso por la situación de especial que vive la ciudad por la crisis migratoria.