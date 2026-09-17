El Ministerio de Defensa ha señalado que han resultado heridos "mientras realizaban su trabajo"

El estado de excepción europeo para casos como el de Ceuta se abre paso en Europa

Compartir







CeutaDos militares se encuentran ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tras ser "víctimas de agresiones" por parte de inmigrantes en el marco de su despliegue en Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha interesado por su estado y este jueves les ha hecho una visita.

Al respecto, el Ministerio de Defensa no ha especificado el alcance de las lesiones sufridas por los dos soldados ingresados en el centro hospitalario madrileño ni cuándo se produjo la agresión, si bien a través de las redes sociales han publicado un mensaje mostrando "todo su apoyo" a los heridos en el ejercicio de su trabajo en la ciudad autónoma.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Nacional ordena al Gobierno paralizar el campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta

El Ministerio de Defensa confirma el ingreso hospitalario de militares agredidos

"Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta. Todo nuestro apoyo a los heridos en estas semanas, algunos incluso ingresados en el hospital Gómez Ulla, tras ser víctimas de agresiones mientras realizan su trabajo", han escrito en 'X' desde la cuenta del Ministerio de Defensa.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Nacional llama como testigos al presidente de Ceuta y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno

Asociaciones de militares insisten en su denuncia de la situación en Ceuta

Durante este tiempo, desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio desde Marruecos, varios militares han sido víctimas de agresiones en el marco de su despliegue en Ceuta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras varios sucesos que no han dejado de incrementar la tensión y el malestar en la ciudad autónoma por la crisis, asociaciones profesionales y unificadas de militares no han dejado de pedir repetidamente al Gobierno que se les permita hacer uso de la fuerza "proporcionada" ante su situación de "desprotección".