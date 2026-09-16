El estado de excepción europeo para casos como el de Ceuta se abre paso en Europa

David Cacho Adriana Pérez 16 SEP 2026 - 21:46h.

"Hasta ahora, dependemos en gran parte de la buena voluntad de Marruecos. Se trata de desprenderse de esa dependencia", señala Ballesteros.

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Mensaje de la Comisión Europea a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es una frontera europea". Y "Europa, decía Ursula Von Der Leyen, estará ahí". Ha sido durante el discurso del Estado de la Unión, donde ha propuesto medidas especiales para crisis como la de Ceuta. Von Der Leyen ha abierto la puerta a mecanismos que permitan acelerar las expulsiones.

Las palabras de Von der Leyen sugieren una especie de estado de excepción para expulsar masivamente a inmigrantes en casos como el de Ceuta. Ahora la pregunta es si hay resquicios legales que podrían aplicarse en el caso español para acelerar las expulsiones o el asilo tras el ataque del 30 de julio.

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Porque lo de Ceuta fue una incursión por mar y por tierra. Ante el temor a más muertes en el agua, el Gobierno abrió la valla fronteriza. E incluso con un retorno masivo del noventa por ciento de los que encontraron, la crisis en Ceuta es descomunal y no hay fecha final a la vista.

¿Tiene armas el Estado hoy en día para responder a un ataque híbrido así? Miguel Ángel Ballesteros, quien fue director del Departamento de Seguridad Nacional, los cinco primeros años del gobierno Sánchez cree que sí. "El problema es que el estado de excepción, incluso limitado a los migrantes de Ceuta, tiene limitaciones".

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Como señala el magistrado Joaquim Bosch, "no es aplicable jurídicamente el estado de excepción para expulsar rápidamente a los migrantes de Ceuta".

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El estado de excepción no elimina el derecho al trámite individual de una petición de asilo o a la filiación de una persona para poder deportarla. Todo eso está amparado en leyes europeas, que precisamente lo que quiere cambiar la presidenta de la Comisión Europea.

Se trataría, ha insinuado, de crear una especie de estado de excepción europeo. Limitado en el tiempo y el espacio Y solo ante circunstancias excepcionales como la de Ceuta, en la que se han usado personas como armas. Como señala Ballesteros, "España tiene capacidad para presionar a Marruecos, pero Europa tiene muchas más". Hasta ahora, dependemos en gran parte de la buena voluntad de Marruecos. Se trata de desprenderse de esa dependencia.