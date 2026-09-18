Una de las mujeres detenidas por la desaparición de Alejandro en 2024 se erigió como la portavoz de la familia ante los medios

La UDEV registra la casa donde vivía Alejandro Navarro Ríos, el joven desaparecido en Ronda en 2024: buscan restos y no se descartan detenciones

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RondaLa Policía Nacional continúa investigando la extraña desaparición de Alejandro Navarro, un joven de 25 años cuyo rastro se perdió en la localidad malagueña de Ronda el 4 de mayo de 2024, tras reactivar el caso en los últimos días. Fuentes policiales confirmaban el pasado miércoles 16 de septiembre que agentes del grupo de homicidios y desaparecidos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) mantenían un operativo abierto en la zona donde el joven desaparecido residía y estaban trabajando con una miniexcavadora de cadenas, según adelantaba 'El Español de Málaga'.

Estas mismas fuentes policiales indicaban que la investigación está bajo secreto sumarial y estaba siendo dirigida por la Unidad Central de Madrid. Los agentes continúan recabando datos y pesquisas que puedan ayudar a la investigación, abierta en mayo de 2024. La Policía Nacional ya solicitó en su día colaboración ciudadana por si alguien pudiera aportar información relevante para la investigación.

Los detenidos por la desaparición de Alejandro

La familia denunció el mismo día que desapareció que Alejandro había salido a trabajar al campo pero que ya no tuvieron mas noticias de él. No se llevó el móvil, documentación ni dinero. Aunque en un principio se sospechó que podía tratarse de una desaparición voluntaria, el entorno del joven siempre ha cuestionado esta hipótesis.

Precisamente, la investigación pegaba un vuelco esta misma semana cuando agentes de la Policía Nacional detenían a Paco y Nuria, los vecinos de Ronda con los que convivía Alejandro Navarro Ríos y a los que el joven llamaba sus 'tíos'. Según informaba a la web de 'Informativos Telecinco' Jorge Adonay, presidente de la plataforma Adonay, también han sido arrestadas otras dos personas relacionadas con ellos, la cuñada de Paco y el marido de esta.

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Los cuatro detenidos abandonaban el domicilio entre gritos de "asesinos" de algunas de las personas que se encontraban en el exterior. La investigación permanece bajo secreto de sumario y, por el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido públicamente detalles sobre los arrestos ni sobre el supuesto hallazgo.

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Paco y Nuria eran dos personas del entorno más cercano de Alejandro en el momento en que desapareció. El joven había dejado de convivir con su madre y se había instalado en su vivienda de la barriada de La Dehesa. "De hecho, Paco vive justo abajo de su madre. Él en el bajo y ella en el primero. Álex se refería a Paco y a Nuria como sus 'tíos', aunque no eran familiares directos", detalla Gonzalo Barquilla en 'Informativos Telecinco'.

Una de las detenidas, la supuesta portavoz de la familia

Uno de los detalles que más ha sorprendido y del que ha informado 'Diario Sur', una de las detenidas por la desaparición de Alejandro pedía ayuda para encontrarlo en la televisión y en los periódicos. Autodenominada como portavoz de la familia, esta mujer que ahora está detenida y está siendo investigada por la desaparición del joven utilizaba sus redes sociales para dirigirse a él y, también, solicitaba la colaboración ciudadana para poder encontrar cualquier pista que diese con el paradero de Alejandro.

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"Álex, si ves esto, vuelve o llama por favor. Si alguien lo ve, que nos llame o llame a la policía, por favor. Gracias de antemano. Álex, te echamos muchísimo de menor, lo que sea que haya pasado me da igual, tú sabes que eres muy importante, uno más, y lo que sea se puede hablar. Yo me conformo con que estés bien, lo demás nos da igual. Un besazo muy grande de tus tíos y primos", escribía la supuesta tía y portavoz de la familia en sus redes sociales.

Entre otras de sus publicaciones, esta mujer compartía carta dirigidas a Alejandro pidiéndole que volviese a casa: "Te quiero como a un hijo desde que llegaste a la casa para quedarte, que desde que te conocí te quise porque te sabes dar a querer. Eres muy especial para nosotros y lo sabes...". Ahora, esta mujer ha sido detenida y está siendo investigada por la desaparición del joven.

La desaparición de Alejandro

Alejandro Navarro Ríos tenía 25 años cuando desapareció en Ronda. Su rastro se perdió entre el 4 y el 5 de mayo de 2024. No llevaba dinero ni documentación y era conocido en la localidad, entre otras cosas, por tocar la flauta a las puertas de los supermercados, motivo por el que llegó a ser conocido como 'el joven de la flauta'.

La plataforma Adonay participó durante estos dos años en distintas batidas para intentar localizarlo. Jorge Adonay recuerda especialmente las búsquedas realizadas en diferentes puntos, como en el Tajo de Ronda, un desfiladero.

El pasado marzo ya se reactivó la búsqueda en la zona pero días más tarde los efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid, apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, dieron por concluido el trabajo en el municipio malagueño. En aquel momento, la búsqueda se centró en tres zonas principalmente, ubicadas cerca del entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa, y en una zona de pinar situada en el mismo entorno.

¿Cómo aportar información sobre una persona desaparecida?

Si tienes cualquier información sobre Alejandro Navarro Ríos o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

Junto a estos canales, también puedes ponerte en contacto con la Policía Nacional llamando al 091, a la Guardia Civil llamando al 062 o al Servicio de Emergencias llamando al 112. Puedes contactar con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) a través de los canales oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o mediante su correo electrónico de colaboración colaboracion-cndes@interior.es.