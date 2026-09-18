Última hora de la situación en Ceuta: tensión en el traslado de los inmigrantes desde las playas al puerto de la ciudad
La Policía logra controlar la estampida de cientos de migrantes que salieron a la carrera hacia el puerto
La Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto de Ceuta
El traslado de los cientos de migrantes acampados en las playas Benítez y la de El Trampolín al puerto de Ceuta comenzó este viernes a las 7.00 con una estampida que en minutos los agentes han organizado por grupos. Los inmigrantes habían comenzado a correr hasta el lugar habilitado en la zona portuaria con capacidad para 1.800 personas. El cordón policial ha controlado la impaciencia de los que llevan semanas al raso y esperan tener al menos una carpa para pasar las noches.
El traslado se paralizó este jueves durante unas horas tras la solicitud de suspensión de un sindicato policial que la Audiencia Nacional finalmente desestimó.
Se espera que en las carpas habilitadas en el Puerto de Ceuta todos los inmigrantes, que quedaron deambulando por la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio sean censados y devueltos a Marruecos, para que los ceutíes recuperen la normalidad de sus vidas.
El PP pide la dimisión del Gobierno por la gestión del traslado de los migrantes
El secretario general de los populares, Miguel Tellado vuelve a pedir la dimisión del Gobierno por la situación en Ceuta. La portavoz parlamentaria en el Congreso, Ester Muñoz, también ha ironizado sobre la "normalidad" en Ceuta, reprochando al presidente Pedro Sánchez su gestión de la "invasión".
Sacan de los grupos de migrantes a varios menores que trataban de llegar al puerto
Responsables del traslado han detectado a varios niños que estaban en las playas y buscaban llegar a las instalaciones del puerto. Los han sacado del grupo, que esperaba sentado en el suelo después de que se han dado cuenta de que eran menores. Las carpas habilitadas en el Muelle de Poniente están destinadas a varones adultos.
Los migrantes ya caminan en grupos hacia el puerto de Ceuta
Los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado han organizado por grupos a los migrantes, que recorrerán a pie los dos kilómetros que los separan desde la playa hasta las nuevas instalaciones del puerto, habilitado por el Gobierno) para acogerlos. Se calcula que les tomará dos horas llegar hasta el campamento.
Comienza el traslado al puerto de Ceuta de los migrantes acampados en las playas de la ciudad
A las 07:15 de este viernes ha comenzado la operación de traslado de los inmigrantes desde las playas de Ceuta hacia el campamento habilitado en el puerto de la ciudad autónoma. La Policía ha organizado por grupos que se desplazan a pie hasta el lugar donde se han instalado carpas.
El traslado comienza después de que la la Audiencia Nacional rechazara este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en marcha de estas instalaciones, ubicadas en la explanada del Muelle de Poniente.