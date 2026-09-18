El PP pide la dimisión del Gobierno por la gestión del traslado de los migrantes

Zoe Armenteros 18 SEP 2026 - 08:32h.

La Policía logra controlar la estampida de cientos de migrantes que salieron a la carrera hacia el puerto

La Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el puerto de Ceuta

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El traslado de los cientos de migrantes acampados en las playas Benítez y la de El Trampolín al puerto de Ceuta comenzó este viernes a las 7.00 con una estampida que en minutos los agentes han organizado por grupos. Los inmigrantes habían comenzado a correr hasta el lugar habilitado en la zona portuaria con capacidad para 1.800 personas. El cordón policial ha controlado la impaciencia de los que llevan semanas al raso y esperan tener al menos una carpa para pasar las noches.

El traslado se paralizó este jueves durante unas horas tras la solicitud de suspensión de un sindicato policial que la Audiencia Nacional finalmente desestimó.

Se espera que en las carpas habilitadas en el Puerto de Ceuta todos los inmigrantes, que quedaron deambulando por la ciudad autónoma tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio sean censados y devueltos a Marruecos, para que los ceutíes recuperen la normalidad de sus vidas.