Por medio de un aviso anónimo a través de Facebook, el informante aportaba datos claves poniendo énfasis en su cambio de look

‘El Trompas’ se enfrenta a una posible pena de 70 años de prisión por el asesinato de Claudia Tacoronte: México pedirá la pena máxima por feminicidio

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La detención de Francisco Francisco Javier ‘El Trompas’, identificado como el presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte en el estado mexicano de Morelos, ha sido posible con la ayuda ciudadana, como han precisado las propias autoridades mexicanas. Concretamente, un mensaje en las redes sociales y el consecuente aviso a la policía han sido claves para precipitar el arresto del delincuente, conocido ladrón de la zona al que buscaban desde hacía cinco días, cuando huyó de la escena del crimen tras apuñalar mortalmente a la canaria de 21 años en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla.

Por medio de un aviso anónimo a través de Facebook, el informante no solo aportó los datos de la ubicación exacta donde acababan de ver al presunto asesino de Claudia, sino que además proporcionó una descripción clave que ponía énfasis de forma reiterada en que había cambiado su aspecto físico modificando su 'look' y cortándose el pelo.

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El mensaje en redes que alertó de la localización de 'El Trompas' y su cambio físico tras el asesinato de Claudia

"El que mató a la 'chava' española lo acabo de ver. Está por la Alameda, pero se rapó. Anda rapado. Lleva pantalón beige y playera entre gris y azul. Lo acabamos de ver, solo que está rapado. ¡Se rapó!", insiste el mensaje, en el que añade: "Ya avisé a la Policía. Ojalá llegue. Me moví rápido por miedo, pero así anda. Era él. Yo vivo cerca de su casa y sé que era él", cuenta el informante en ese mensaje, compartido de forma anónima en un grupo de la citada red social, como ha recogido el medio local Diario de Morelos.

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Como han precisado las autoridades mexicanas, el presunto asesino de la estudiante española se encontraba en el centro de Cuautla, a apenas 30 minutos de donde presuntamente asesinó a la joven que apenas llevaba un mes en México tras llegar desde la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil, para hacer un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde no han dejado de sucederse las protestas por la que ha sido la cuarta alumna del centro asesinada en los últimos siete meses.

Concretamente, en el momento de su arresto se encontraba bebiendo cerveza en la zona y, efectivamente, tal como se informaba en ese mensaje en las redes sociales, llevaba una indumentaria distinta a la de la noche en que cometió el crimen, –el pasado sábado 12 de septiembre–, y ahora tenía el pelo rapado.

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Las autoridades de México pedirán la máxima pena para 'El Trompas' por feminicidio

La noche del crimen, y según la hipótesis principal que manejan, los investigadores creen que 'El Trompas' actuó tras un forcejeo al robar el móvil a Claudia, quien pidió auxilio a las puertas de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde en ese momento se celebraba la ‘Fiesta Nacional de la Planta Medicinal’, a la que se había inscrito. Fue entonces cuando habría actuado asestándole varias puñaladas en el vientre.

En el lugar, tras verla en el suelo, varias personas intentaron ayudar clamando urgentemente la llegada de una ambulancia. Sin embargo, para cuando los sanitarios llegaron Claudia ya estaba sin vida.

“Las lesiones que él le infiere a Claudia nos permite establecer que fue un feminicidio”, ha señalado el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, al tiempo en que la gobernadora del estado mexicano, Margarita González Saravia, ha sido contundente al pedir “al poder judicial” que “establezca las sanciones más altas que puede tener un caso como este”.

Las autoridades mexicanas, de este modo, reclaman para él la pena máxima, por lo que 'El Trompas' podría enfrentarse a una condena de 70 años de cárcel.

Su detención, además, ha coincidido con la llegada de los padres de Claudia a México para proceder al reconocimiento del cuerpo para su posterior repatriación a España; un angustioso momento mientras siguen las denuncias y las manifestaciones de repulsa por lo ocurrido.