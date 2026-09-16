El portavoz de ERC en el Congreso ha utilizado las palabras más virales de Pedro Sánchez en la pasada sesión de control para lanzar una crítica a los socialistas

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MadridGabriel Rufián, siempre pródigo en sus mensajes en las redes sociales, ha querido rescatar las palabras pronunciadas por el propio Pedro Sánchez para lanzar una crítica directa al líder socialista y su formación con motivo de la vivienda; un tema sobre el que el portavoz de ERC también se pronuncia continuamente en el Congreso reclamando medidas urgentes para poner freno a sus altísimos precios y la crisis que le rodea.

Concretamente, y contestando a un titular sobre la división del Gobierno y la abstención del PSOE en la ley de Sumar para prohibir la compra de pisos a los fondos, el político catalán ha señalado con ironía: “Yo seré un perro, pero no tengo amo”.

La propuesta de ley de Sumar en materia de vivienda y el rechazo del Congreso con abstención del PSOE

Rescatando una de las frases más virales del jefe del Ejecutivo en la sesión de control de la semana pasada, Rufián ha reprochado así la decisión de abstenerse, aunque su voto no era decisivo en el resultado, que ha acabado en rechazo por segunda vez con el ‘no’ de PP, Vox y Junts. Además, el PNV también se ha abstenido. Así, en total, la propuesta solo ha registrado 44 votos a favor, 175 en contra y 127 abstenciones.

Impulsada por Sumar, buscaba prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas, pero nuevamente este martes era rechazada su admisión a trámite en el Congreso. Tan solo ERC, Bildu, BNG, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, votaron a favor.

El texto, que pretendía la reforma de la Ley de Vivienda de 2023, en concreto en su artículo 10 para vetar la transmisión de la propiedad de inmuebles residenciales a empresas, tanto a título oneroso como gratuito, ya fue rechazado en noviembre del año pasado y también con la abstención del PSOE, que nuevamente se ha posicionado en la misma línea, pese a los llamamientos hechos en este tiempo desde Sumar en el Gobierno de coalición.

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La medida, de haber prosperado, afectaría tanto a las viviendas en estado de uso como a las promociones de nueva construcción una vez cuenten con el certificado de fin de obra, sin embargo, una vez más, se ha rechazado comenzar a debatir la propuesta. Aunque el sí del PSOE no hubiese cambiado el resultado, desde la izquierda se instaba a posicionarse en el 'sí' para lanzar un mensaje a la ciudadanía y mostrar que pueden “ceder, avanzar y acordar entre diferentes”.

“Hoy no estamos haciendo otra cosa que decidir si prohibimos que los fondos buitre puedan comprar casas o no: es sencillo”, llegó a decir Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, pero la posición no ha cambiado.