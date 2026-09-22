Begoña Gómez se enfrentará a un jurado popular: la selección para evitar el riesgo de contaminación

Vicente Tovar, abogado y magistrado en excedencia: "Si analizamos estadística de errores no son mayores que los cometidos por jueces".

El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez y a su asesora

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Hay dos preguntas importantes sobre el caso Begoña Gómez tras la última decisión del juez Peinado. La primera es si la fecha del juicio podría influir, de alguna manera, en la convocatoria electoral. Y la realidad es que parece bastante improbable. ¿Por qué? Porque la estimación que tenemos es que ese juicio sea fijado ya para después del verano. Recordamos que ahí está el límite, en julio, para que se celebren elecciones. Incluso es probable que Sánchez no agote el mandato y adelante la convocatoria electoral a principios de año. No parece que vaya a afectar en ese sentido.

La otra clave es sobre el jurado popular, que tendrá que emitir un veredicto sobre la mujer del presidente y que tendrá su opinión sobre el caso y su propio ideología política. Y eso es quizás uno de los puntos más delicados de los jurados populares, que habrá pocos ciudadanos en Madrid que no tengan ya conformada su opinión sobre este mediático caso.

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Ahora bien, existen requisitos y también cribas que pueden hacer las partes. Las acusaciones podrán vetar hasta cuatro candidatos y las defensas otros cuatro, sin tener que justificarlo. Todo hasta acabar conformando un jurado de 9 ciudadanos. Necesitará que 7 de ellos la consideren culpable para que pueda haber una condena contra Begoña Gómez, informa Tatiana Domínguez.

Camps fue absuelto, pero el 90% de las veces el jurado popular declara culpabilidad

Enero de 2012. Francisco Camps fue declarado no culpable del hecho delictivo. No es lo más habitual. En más del 90% de los casos, el jurado condena al acusado. Así fue en juicios tan mediáticos como el de Jose Bretón, que acabó con la vida de sus dos hijos. Y en otros como el del asesinato del pequeño Gabriel Cruz o la joven Diana Quer.

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Los expertos juristas tranquilizan. Vicente Tovar, abogado y magistrado en excedencia, selala que "las experiencias que he tenido es que se ha hecho justicia y si, además, analizamos estadística de errores no son mayores que los cometidos por jueces".

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El caso de Begoña Gómez ha ocupado cientos de itulares y horas de tertulias que dificultarán la tarea de encontrar un jurado que no llegue contaminado. "Prejuicios pueden tener. pero eso pasa tambien con los jueces. ¿Qué es lo bueno? que son nueve", señala Tovar.

Las partes podrán recusar a miembros que consideren parciales. Para ello bucearán en sus redes sociales. "En funcion de aficiones, con quién te muevas. Se te puede presumir si eres más de izquierdas, de derechas, más machistas...", confirma Tovar.

Una vez comience el juicio, el jurado quedará aislado hasta que emita su veredicto lejos de cualquier presión.