Los agentes han acudido al lugar con un intérprete que les ha informado de que iban a ser trasladados

Detenidos dos inmigrantes en Ceuta por tratar de agredir sexualmente a una menor marroquí

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CeutaAlgo más de una treintena de migrantes han huido esta mañana en dirección a los montes de la ciudad al advertir la llegada de efectivos policiales a la zona próxima a la desaladora, donde se habían asentado en tiendas de campaña. La Policía Nacional se ha personado en la playa a primera hora de la mañana de este domingo para proceder al desalojo de estas personas para su posterior traslado a un nuevo asentamiento.

Según ha podido comprobar EFE, muchos de los migrantes han optado por esquivar el dispositivo establecido por los agentes para realizar el traslado a un lugar situado medio kilómetros más adelante, en la zona de la Fábrica del Guano.

El traslado se ha realizado sin incidencias

Los agentes han acudido al lugar con un intérprete que les ha informado de que iban a ser trasladados, para evitar que se pudieran producir incidentes.

El traslado desde la zona próxima a la desaladora a la nueva ubicación se ha realizado sin incidencias.