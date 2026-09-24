Bomberos de Ceuta descubre un asentamiento de inmigrantes en un antiguo túnel militar de la ciudad

El hallazgo se ha producido este jueves durante una intervención motivada por un incendio registrado en el interior de estos túneles

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Los Bomberos de Ceuta han localizado un asentamiento utilizado por inmigrantes en una antigua galería militar subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con el actual Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR), unas instalaciones que durante décadas albergaron un acuartelamiento militar.

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Incendio en el túnel abandonado

El hallazgo se ha producido este jueves durante una intervención motivada por un incendio registrado en el interior de estos túneles, actualmente en desuso y con los accesos tapiados desde hace años.

Según han explicado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los ocupantes habrían logrado acceder al recinto tras romper uno de los muros que sellaban la entrada a las galerías.

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Los efectivos desplazados al lugar no encontraron personas en el interior durante la actuación, aunque sí numerosos indicios de que el espacio estaba siendo utilizado como refugio habitual.

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En las galerías aparecieron colchones, mantas, ollas, restos de comida y otros enseres que evidencian una ocupación prolongada.

Hasta una tabla de surf

Además, los bomberos localizaron una importante acumulación de residuos, entre ellos basura, colchones quemados, envases, botellas y desperdicios de diversa índole repartidos por el recorrido subterráneo.

Fuentes del servicio han desmentido algunos rumores que circulaban sobre la posible existencia de munición o material militar almacenado en el interior. La intervención, aseguran, se limitó a la extinción del incendio y a la comprobación de que las galerías estaban siendo utilizadas como asentamiento.

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También han rechazado categóricamente las especulaciones sobre una supuesta conexión de estos túneles con territorio marroquí. Las galerías forman parte de antiguas infraestructuras militares de Ceuta y comunican distintos puntos de la ciudad, entre ellos la zona del Sarchal y los terrenos ocupados actualmente por el Campus Universitario.

Durante la inspección fueron halladas balsas hinchables, una tabla de surf y otros objetos relacionados con la llegada de personas por vía marítima, además de una larga hilera de pertenencias distribuidas a lo largo del recorrido subterráneo.