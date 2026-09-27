En el operativo intervienen más de 300 efectivos con la intención de levantar los asentamientos que se han construido

Los migrantes serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano

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CeutaLa Policía Nacional está desarrollando desde primeras horas de esta mañana una operación especial para desalojar a los migrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, por el riesgo que supone para esta instalación.

Según han informado a EFE fuentes policiales, en el operativo intervienen más de 300 efectivos con la intención de levantar los asentamientos que se han construido en el entorno de esta infraestructura, situada junto a la playa del Trampolín.

Los migrantes serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, situada en la misma zona pero alejada de la planta desalinizadora.

Unas 20.000 personas recorren el centro de Madrid en apoyo a Ceuta

Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, han participado este sábado en la segunda 'Marcha por la Dignidad' en Madrid para denunciar la gestión del Gobierno en la crisis en Ceuta y pedir la convocatoria de elecciones generales ya con garantía de que "serán limpias" ante la "creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral".

Esta marcha, que se desarrolla sin ningún incidente convocada por Sociedad Civil Española (SCE), entidad que aglutina a más de 150 asociaciones civiles, arrancó a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid y el recorrido discurre por la calle Alcalá, Gran Vía, Princesa para concluir en el Arco de la Victoria, en Moncloa.