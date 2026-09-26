El presidente ceutí ha considerado que se trata de una muestra de afecto muy valorada por los ceutíes

La Policía despliega un operativo especial para filiar a los menores migrantes que están en las playas de Ceuta

Compartir







El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha trasladado esta tarde su agradecimiento al cantante Alejandro Sanz por el gesto que tuvo anoche durante su actuación junto a Shakira en Madrid, donde lució un brazalete con la bandera de Ceuta.

El presidente ceutí ha considerado que se trata de una muestra de "afecto y cercanía que ha sido ampliamente valorada" por los ceutíes, según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Ceuta comienza a sellar los viejos túneles militares que servían de cobijo a inmigrantes, pero también a narcotraficantes

El presidente de Ceuta agradece la "sensibilidad y el cariño" del cantante

Tras conocer este gesto, el presidente ha mantenido una conversación telefónica con el artista para expresarle personalmente el reconocimiento de la ciudad.

"Ha sido una conversación muy entrañable la que acabo de tener con Alejandro, que me confirma que, en su caso, la grandeza está hermanada con la humildad", ha señalado Juan Vivas, quien también ha querido agradecerle la "sensibilidad y el cariño" mostrados hacia Ceuta en unos momentos "especialmente significativos" para la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Muere un joven migrante en la zona de duchas comunitarias de la playa del Trampolín de Ceuta

El presidente ha destacado que muestras como la de Alejandro Sanz son recibidas por los ceutíes "con gratitud y emoción, al representar un respaldo que trasciende lo artístico y pone de manifiesto el afecto" que muchas personas sienten por Ceuta.