La Confederación de Sindicatos de Inquilinas mueve ficha y aprueba la aprobación de los dos decretos.

Última hora de las protestas por la vivienda| Convocan caceroladas y manifestaciones para "empujar hacia una huelga general"

Compartir







La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha reclamado este miércoles a los partidos políticos del Congreso que voten a favor de la convalidación de los dos decretos de vivienda. A través de una nota, la organización ha considerado que si bien no están de acuerdo con el “troceo” de las medidas en dos textos distintos, deben aprobarse ambos para que entren en vigor las medidas antidesahucios y de regulación de alquileres del primero, así como la prórroga automática de los alquileres que recoge el segundo.

Los sindicatos de Inquilinas han convocado para este jueves, a las 20.00 horas, caceroladas “frente a todos los ayuntamientos del Estado, para exigir a los grupos parlamentarios la convalidación de los dos decretos ley de vivienda que la movilización masiva ha conseguido arrancarle al Gobierno central”.

“En solo seis días, la fuerza de las calles ha logrado mover la posición del Gobierno hasta aprobar prácticamente todas las medidas del Decreto Maricarmen. Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido dividirlo en dos decretos para facilitar que los grupos parlamentarios puedan tumbar la medida más estructural: la renovación automática de los contratos. Por eso es clave que miles de personas exijan mañana jueves, frente a todos los ayuntamientos del país, que el Congreso de los Diputados convalide ambos decretos, y que ningún partido se atreva a traicionar con un voto en contra el clamor social expresado estos días en las calles”, sentencian.

Esta decisión es un reto a la izquierda. No hay que olvidar que el Gobierno, en este momento, solo cuenta con el apoyo a sus dos decretos de Bildu, BNG y ERC. Podemos se había mostrado en contra de los dos decretos y había pedido hacer uno nuevo y volver a entregarlo, aunque ahora se encuentra más contra las cuerdas. De todas formas, la aprobación de los decretos depende de Junts y PNV, después de que el PP ya haya dicho no a los mismos.

Los próximos pasos del Sindicato se darán el sábado, cuando ya se conozca el resultado de la votación del Parlamento. En su nota, el Sindicato señal que “es consciente de que una norma de urgencia, como estos decretos, no podrá revertir décadas de políticas que han convertido la vivienda en un negocio”. Por ello, consideran que “más allá del contenido de la norma, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para cambiar de una vez por todas las políticas de vivienda”.