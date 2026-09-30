Vivas dice que intentó hablar con Pedro Sánchez diez veces y solo le atendieron tres antes de la invasión

Vivas dice que Ceuta no tenía tanta información como el Gobierno sobre la entrada masiva.

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha explicado tras declarar en la Audiencia Nacional que la ciudad autónoma no contaba con tanta información como el Gobierno los días previos a la entrada masiva de migrantes de finales de julio, ya que no tenía contacto con los servicios de inteligencia.

En declaraciones a los medios tras declarar como testigo ante la jueza María Tardón, el presidente ceutí ha indicado que se trató de hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta diez veces los días previos a la entrada masiva, si bien sólo le respondieron en tres ocasiones, la última para remitirles a la Delegación del Gobierno.

Desde presidencia del Gobierno remitieron a Vivas a la delegación del Gobierno

En los dos primeros contactos, el director de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, les dijo que estaba trabajando el asunto, hablando con los ministerios competentes y que necesitaba más tiempo y en la última ocasión, el 28 de julio, transmitió que "el cauce de comunicación a partir de entonces tenía que ser la Delegación de Gobierno y no la Presidencia de Gobierno", según Vivas.

El presidente ceutí ha recalcado que la ciudad de Ceuta sabía que había un "incremento notabilísimo del número de llegadas" los días previos y eso era una alerta que "invitaba a tomar medidas preventivas", como así solicitaron, sin que se tomaran, en base a la información de la que disponían.

"Nosotros no sabíamos que se iba a producir la invasión", ha agregado al ser preguntado si su Gobierno esperaba la magnitud de lo ocurrido.