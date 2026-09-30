Amnistía Internacional denuncia torturas y vejaciones de militares a migrantes en Ceuta

La asociación Amnistía Internacional ha denunciado torturas y vejaciones de militares a migrantes en Ceuta

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CeutaLa ONG Amnistía Internacional ha denunciado torturas y vejaciones por parte de miembros de las fuerzas armadas españolas a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio, muchos de los cuales malviven, advierten, sin comida suficiente ni acceso a asistencia sanitaria.

Cuando se cumplen dos meses del acceso irregular a la ciudad autónoma de decenas de miles de migrantes -80.000, según la entidad- los pasados 30 y 31 de julio, la ONG ha dado a conocer el resultado de una visita realizada del 10 al 15 de septiembre a Ceuta, donde entrevistó a más de 65 migrantes y se reunió con otras organizaciones, la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta.

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Torturas y tratos vejatorios

La organización ha compartido por carta las conclusiones de su investigación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quienes piden "acciones urgentes" que proporcionen ayuda humanitaria y una acogida digna a los migrantes y atención especializada a los menores en riesgo. Asimismo, alerta del "contexto de creciente deshumanización de las personas migrantes y la intesificación de los discursos de odio" a raíz de esta crisis migratoria.

Durante la investigación, la organización ha documentado gráfica y audiovisualmente los cuerpos magullados de migrantes compatibles, según indican, con golpes de porras reglamentarias, algunos en la cabeza. Entre las prácticas degradantes Amnistía Internacional cita insultos, amenazas constantes para que abandonen la ciudad, hostigamiento para impedirles dormir por la noche y transitar por Ceuta durante el día, vejaciones como hacer que se arrodillen para besar una cruz cristiana cuando son musulmanes o retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden.

"Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén", dice un joven cuyo testimonio se recoge en el informe con marcas en las muñecas que pudo constatar la organización. Otro chico marroquí contó que llevaba 25 días sin poder caminar tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada después de ser despertados y acosados por un grupo de militares mientras dormía a las puertas de la Ermita de San Antonio.

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"Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos"

La ONG resalta que ha documentado también el "hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba que parece perseguir el desgaste" de los migrantes, a quienes se impide el paso al centro de la ciudad y a tiendas o supermercados mediante "identificaciones agresivas" por parte de militares.

Según asegura Amnistía Internacional en el comunicado, un equipo de la entidad presenció cómo un grupo de militares se dirigía a personas racializadas sentadas en un banco cerca del centro de la ciudad para preguntarles "si eran de aquí" y las obligaron a marcharse del lugar. Al preguntarles los miembros de la organización por el motivo, obtuvieron como respuesta: "Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos".

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Falta de asistencia sanitaria

Según denuncia la organización, los migrantes en Ceuta no tienen acceso a asistencia humanitaria y sanitaria adecuada, ya que reciben una sola comida al día, para la que muchos tienen que caminar durante horas y hacer colas de más de tres horas al sol mientras que la asistencia sanitaria se presta al mismo tiempo en otro lugar, por lo que muchas tienen que elegir entre comer o ser atendidas de heridas y enfermedades.

Amnistía también recoge testimonios que señalan la existencia de discriminación y comentarios racistas y xenófobos por parte del personal sanitario al acudir al hospital, dirigiéndose a ellos como "invasores" y obligándoles a permanecer en la calle y no en la sala de espera de urgencias, incluso en el caso de personas con heridas abiertas en la cabeza o menores.

Otra de las denuncias de la organización es que cientos de mujeres y menores sin referentes adultos siguen durmiendo en la calle o en asentamientos informales sin acceso a duchas o aseos. Algunos de estos niños que están solos han relatado que acuden casi a diario a la Policía para pedir protección pero son rechazados de manera constante, ya que los agentes delegan esta responsabilidad en entidades locales, muchas de ellas al límite de su capacidad.

El odio se extiende por los bulos y la desinformación

Esta situación se produce, concluyen desde la organización, en un contexto de deshumanización e intensificación de los discursos de odio hacia los migrantes por parte de autoridades y políticos. La organización afirma que ha podido comprobar los efectos de esos discurso durante su visita y afirma que la retórica estigmatizante y abusiva no se limita a enfrentar a "los españoles" con "los inmigrantes", sino que extiende la hostilidad hacia quienes ayudan a las personas migrantes o cuestionan estos discursos, como demuestran los ataques a activistas de Luna Blanca o No Name Kitchen.

La propia delegación de Amnistía Internacional, según explica el comunicado, fue identificada por la Policía durante su investigación y recibió hostigamiento e insultos de un grupo de militares que patrullaba cerca del hospital el 11 de septiembre. Uno de los militares, relatan en el informe les espeto: "Perroflautas, ¡A chuparla!".