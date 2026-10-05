La firma se ha realizado tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales

Pedro Sánchez informó por teléfono el domingo por la tarde a Felipe VI de su decisión de adelantar las elecciones

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El rey Felipe VI ha firmado este lunes el decreto aprobado por el Consejo de Ministros para la convocatoria de elecciones generales el próximo día 29 de noviembre, desde Helsinki donde acaba de iniciar un viaje de estado junto con la reina Letizia. Según fuentes del Palacio de la Zarzuela, la firma del decreto se ha producido de manera telemática una vez ha aterrizado el monarca en el aeropuerto de la capital finlandesa.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez ha anunciado a primera hora de este lunes el adelanto electoral. Tras el anuncio, el Presidente del Gobierno ha reunido de manera extraordinaria al Consejo de Ministros para aprobar formalmente el decreto de convocatoria de elecciones, que se celebrarán antes de que finalice el año.

Una vez que el rey ha firmado el decreto, el documento se publicará mañana 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado dando así inicio al calendario de las elecciones generales de 2026.