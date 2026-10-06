Pedro Sánchez comparece tras el Consejo de Ministros: la última hora en Moncloa y las elecciones del 29N
Está previsto que el presidente de Gobierno comparezca en torno a las 12:30 horas
El BOE publica el decreto que convoca las elecciones generales para el 29 de noviembre y disuelve Congreso y el Senado
MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este martes 6 de octubre en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, como ha informado La Moncloa.
La comparecencia tendrá lugar tras anunciar ayer la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas el domingo 29 de noviembre, lo que ya ha sido publicado hoy oficialmente en el BOE.
Mientras, las protestas por la crisis de la vivienda continúan y CCOO y UGT han acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño.
El Ejecutivo de Baleares responsabiliza al PSOE de las indemnizaciones a los "fondos buitre" por los decretos del 'escudo social'
El Govern de Baleares ha señalado al PSOE como "único responsable" de las indemnizaciones a los "fondos buitre" por el decreto que "pretendía" funcionar como 'escudo social' y sus sucesivas prórrogas.
Lo ha dicho el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, al ser preguntado por el diputado socialista Carles Bona si el Ejecutivo autonómico "se aviene a todas las demandas que hacen los fondos buitre".
Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso en las próximas generales al perder Cádiz un escaño
Andalucía elegirá 60 diputados al Congreso en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, uno menos que en los últimos comicios del 23 de julio de 2023, ya que Cádiz pierde un escaño por peso poblacional y elegirá ocho en lugar de nueve.
Así lo refleja el Real Decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, y que fija la constitución del Parlamento, una vez celebrados los comicios, el miércoles 23 de diciembre
Madrid gana un diputado en las próximas elecciones del 29N
La Comunidad de Madrid gana un diputado en las elecciones generales del 29N y tendrá 38, mientras Cádiz pierde uno y se queda en ocho
La Comunidad de Madrid ganará un diputado en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre según los datos que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que Cádiz lo perderá.Ir a la noticia
Oriol Junqueras acusa al PSOE y Junts de "reventar" la financiación o la quita del FLA por interés propio
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado este martes a PSOE y Junts de "reventar" la nueva financiación autonómica, la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o la gobernanza catalana del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por intereses partidistas.
"4.700 millones de los bolsillos de las familias de este país son mejor que cero, seguro. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe cómo está la educación, la salud, los servicios sociales o las infraestructuras de este país. Es un disparate descomunal. Es una prueba de egoísmo y de insensibilidad, de inconsciencia y de irresponsabilidad tanto por parte de Junts como del PSOE", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya.
Junqueras anuncia que Gabriel Rufián será el candidato republicano al Congreso
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, repetirá como cabeza de lista a las elecciones generales del 29 de noviembre.
"Seguro que será candidato por Esquerra Republicana" ha dicho en una entrevista en Ser Cataluña al preguntársele por ello.
El PP dice "entender" las dudas del voto por correo señalando las "maniobras" de Pedro Sánchez y pide a la Junta Electoral Central pronunciarse sobre el censo
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho "entender" las dudas que pueda haber con el voto por el correo tras las "maniobras" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha emplazado a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre. Además, ha confirmado que su partido ha acudido a la Junta Electoral Central (JEC) para que se pronuncie sobre el censo.
"Hemos recurrido a la Junta Electoral Central, que ya emitió informes diciendo que había cosas extrañas en la 'ley de nietos'", ha declarado Muñoz en una entrevista en Cope, que ha recogido Europa Press, al ser preguntada por la posibilidad de que al final puedan votar en las generales todos los nacionalizados hasta el 1 de agosto.
El Consejo de Ministros prevé aprobar los reales decretos sobre la vivienda para su voto en la Diputación Permanente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá tras la celebración del Consejo de Ministros, en torno a las 12:30 horas, en el que se espera que se aprueben de nuevo los dos Reales Decretos sobre la Vivienda que fueron tumbados el pasado viernes por el Parlamento, aunque podrían incluir algunas modificaciones.
A la espera de conocer los detalles, y en esa previsión de que el Consejo de Ministros los apruebe, su convalidación pasaría a la Diputación Permanente, en lugar de al Congreso, al haberse publicado ya la disolución de las Cortes.
Mediante la Diputación Permanente, con 69 diputados representativos de la Cámara Baja, el voto de Junts pasaría a ser irrelevante y, si todos los grupos mantienen el sentido del voto del viernes, el primero de los decretos podría salir adelante.