Está previsto que el presidente de Gobierno comparezca en torno a las 12:30 horas

El BOE publica el decreto que convoca las elecciones generales para el 29 de noviembre y disuelve Congreso y el Senado

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MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este martes 6 de octubre en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, como ha informado La Moncloa.

La comparecencia tendrá lugar tras anunciar ayer la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas el domingo 29 de noviembre, lo que ya ha sido publicado hoy oficialmente en el BOE.

Mientras, las protestas por la crisis de la vivienda continúan y CCOO y UGT han acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño.