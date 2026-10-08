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Maricarmen, la vecina de 87 años del madrileño barrio de Retiro que se convirtió en el símbolo de la lucha contra la crisis de la vivienda, ha fallecido en el mismo hospital en el que fue ingresada tras verse obligada a dejar su casa.

Nada más comenzar 'La mirada crítica', Ana Terradillos ha querido dedicarle un emotivo homenaje. "Maricarmen ha fallecido en el mismo hospital en el que trabajó y se va como símbolo de los desahucios y provocando un terremoto político", ha comenzado.

La presentadora ha continuado: "El final ha sido muy triste porque esta mujer de 87 años no va a poder volver a la casa que la movilización social logró recuperar para ella. El fallecimiento de Maricarmen entra en campaña y muchos partidos de la izquierda se han apropiado de su figura".

Ana Terradillos, tras la muerte de Maricarmen: "Ojalá todas las formaciones sean capaces de respetar su muerte y no utilizarla en plena campaña electoral"

"Maricarmen representa a los 4.005 desahucios que ha habido en el primer trimestre de este año y a los 24.540 que hubo el año pasado. Dos semanas después de tener que abandonar su casa, se va con el triunfo de haber removido una conciencia social. Ojalá no tengamos ningún desahucio más de una persona vulnerable, ojalá todas las formaciones sean capaces de respetar su muerte y no utilizarla en plena campaña electoral", ha analizado la presentadora.