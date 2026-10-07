Las reacciones políticas a la muerte de Maricarmen, a los 87 años.

Muere Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su casa en Madrid que inició el movimiento por la vivienda

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Las reacciones a la muerte de Maricarmen, el símbolo de la lucha por vivienda, no se han hecho esperar. La mujer de 87 años ha fallecido después de ser la espita que ha provocado las manifestaciones en pro de la vivienda en gran parte de España y la reacción del Gobierno con dos decretos tumbados en el Congreso que han acabado en la convocatoria de elecciones anticipadas el 26N.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en X tras la muerte de Maricarmen: "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz".

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha publicado en X un mensaje muy contundente sobre la muerte de Maricarmen: "Qué hijos de puta".

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La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha publicado un duro mensaje en redes sociales tras la muerte de Maricarmen: "Malditos buitres y quienes les apoyan", señala el mensaje, una clara referencia a Urbagestión, la empresa que provocó el desahucio de la octogoneria.

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Maestre ha calificado de "muy triste para Madrid y para España" el día de hoy y ha recordado que la anciana ha muerto en el hospital, donde estaba desde que fue desahuciada: "Nadie merece pasar sus últimos años bajo el yugo de una amenaza de desahucio".

Además, Maestre ha recordado lo que ha supuesto la lucha de Maricarmen, que ha cambiado "el sentido común de este país". Por ello, ha sentenciado: "No vamos a parar hasta que entiendan que su dinero no está por encima de la vida de nadie".

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, ha publicado un mensaje de despedida a Maricarmen y una foto suya con el contrato de su casa en la mano. En su perfil de X, Delgado ha cargado contra la "violencia inmobiliaria y la ley del más fuerte" porque "han estrangulado sus últimos años de forma cruel".

Asimismo, ha pedido que el "ejemplo de lucha" de la octogenaria sirva para "desterrar para siempre a los canallas que anteponen el lucro a los derechos".

El Sindicato de Inquilinas ha publicado un comunicado de despedida de Maricarmen en el que destaca "su ejemplo de lucha y su legado" y asegura que, ahora más que nunca, hay que cumplir "lo que siempre nos pedía": "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado la muerte de Maricarmen Abascal. "Ha muerto Maricarmen. Por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma", ha indicado el líder de UGT en un mensaje desde su cuenta de X. Álvarez ha hecho un llamamiento a salir a las calles "desde la rabia y el dolor" en homenaje a Maricarmen y por todas las "decenas de miles" de personas a las que "se les niega un hogar". "Ni casas sin gente ni gente sin casa", concluye el mensaje del secretario general de UGT.

Irene Montero también ha reaccionado en redes. "No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen".

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, también ha lamentado el fallecimiento. "La muerte de Maricarmen nos golpea. Nadie puede quedar indiferente. La política no puede permitir inhumanidad alguna. Continuaremos luchando por evitar que se vuelva a repetir. Descanse en paz".

Pilar Alegría ha recordado que "la historia de Mari Carmen tiene que servir para cambiar las cosas. Su lucha es la de miles de personas que reclaman vivir y envejecer dignamente en su hogar. Hoy ha fallecido, pero su voz y su lucha no pueden apagarse".

La ministra de Sanidad, Mónica García, también la manifestado sus condolencias destacando que Maricarmen despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que no se puede apagar. "Tu dignidad y coraje marcan el camino".

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha sido escueto en su reacción: "Qué tristeza más grande".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, ha querido recordar a quienes la acompañaron y lucharon con ella hasta el final.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado tras la muerte de Maricarmen, tal y como ha informado El País: "Un hospital público de la Comunidad de Madrid estuvo con ella hasta el final, más no se pudo hacer. Descanse en paz".

Rita Maestre, portavoz del grupo municipal Más Madrid también ha sido dura en su reacción ante la muerte. "Malditos buitres y quienes les apoyan. Hoy es un día muy triste para Madrid y España. Ha muerto Maricarmen en el hospital donde estaba desde que la desahuciaron. Nadie merece pasar sus últimos años bajo el yugo de una amenaza de desahucio. Su lucha ha cambiado el sentido común de este país y no vamos a parar hasta que entiendan que su dinero no está por encima de la vida de nadie".

Vox ha reaccionado al fallecimiento de Maricarmen con un mensaje en el que acusa al Gobierno de ser responsable de la situación de la vivienda en España. La formación sostiene además que el caso de la mujer de 87 años ha sido utilizado políticamente para ocultar esa responsabilidad.

"Han matado a Maricarmen. Sin ningún escrúpulo han utilizado el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda. La responsabilidad de Pedro Sánchez, como dijo Maricarmen. Que se sepa quien ha traído la ruina y la muerte (en el apagón, en la DANA, en Adamuz, en Ceuta) a España".

El PSOE ha trasladado sus condolencias tras el fallecimiento de Maricarmen y ha señalado que situaciones como la que atravesó la mujer de 87 años no deben volver a repetirse. La formación también ha reivindicado su lucha contra la especulación y por el acceso a la vivienda.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado al fallecimiento de Maricarmen con un duro mensaje en redes sociales. "Mari Carmen no ha muerto, la han asesinado", ha afirmado, responsabilizando a quienes querían quedarse con su vivienda, a la justicia y a las administraciones que lo permitieron. Belarra ha pedido además que su memoria sirva para "que caiga de una vez el negocio de la vivienda en este país".