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Economía

Cronología de 10 días con la vivienda como protagonista: de Maricarmen al 'no' a la propuesta del Gobierno

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Cronología de 10 días con la vivienda como protagonista: de Maricarmen a 'no' a la propuesta del Gobierno. Informativos Telecinco
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El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, el pasado 23 de septiembre ha desencadenado diez días de protesta social que se han trasladado a la política a través de dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros que han recibido el 'no' del Congreso.

Desahucian y sacan en camilla a Maricarmen, de 87 años, en el barrio del Retiro de Madrid, pese al clamor y la indignación ciudadana
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Esta es la cronología de los hechos:

- 22 septiembre de 2026.- El Sindicato de Inquilinas de Madrid y colectivos del barrio de Retiro convocan una concentración frente a la casa de Maricarmen para intentar frenar la orden judicial programada para el día siguiente.

A su vez, los abogados de la inquilina solicitan un aplazamiento prudencial del cuarto intento de lanzamiento judicial para gestionar el desalojo de forma ordenada, pero la propiedad lo rechaza, aunque plantea como última oferta rebajar el alquiler a 1.650 euros mensuales.

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- 23 septiembre 2026.- La comisión judicial lleva a cabo el desahucio. Maricarmen es evacuada del inmueble y trasladada al Hospital Gregorio Marañón debido a su estado de salud y movilidad reducida.

Desahucian a Maricarmen, de 87 años, en el barrio del Retiro de Madrid, pese a la concentración ciudadana para evitarlo
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- 26 septiembre.- Comienzan los primeros asentamientos en la Puerta del Sol, tras registrarse manifestaciones en la Puerta del Sol y en diversos barrios de Madrid convocadas por colectivos por el derecho a la vivienda.

Miles de personas protestan contra los desahucios y por el derecho a la vivienda en Madrid: 'Ni una Maricarmen más'
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- 26 septiembre.- Se difunde públicamente el mensaje grabado por MariCarmen solicitando al presidente del Gobierno la prohibición efectiva de desahucios sin alternativa habitacional garantizada.

El nuevo mensaje de Maricarmen en apoyo a la acampada en Sol por su desahucio y la situación de la vivienda: "Me gustaría estar allí con vosotros"
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- 27 septiembre.- La Puerta del Sol se consolida como epicentro de asambleas informativas y protesta activa para exigir la aprobación del bautizado mediáticamente como ‘Decreto Maricarmen’ para prohibir lanzamientos sin alternativa habitacional.

- 28 septiembre.- La familia de Maricarmen y Urbagestión acuerdan que pueda volver a su casa de forma inmediata como arrendataria por un precio que no supera el 30 % de sus ingresos netos.

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- 29 septiembre.- El Consejo de Ministros aprueba dos decretos ley de vivienda que incluyen diversas medidas de protección ante los desahucios, estabilización de los contratos de alquiler y prohibición de la compra especulativa a los fondos.

- 29 septiembre.- Enfrentamientos políticos entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional de Madrid respecto a la responsabilidad administrativa y la gestión de la vivienda social.

- 30 septiembre.- Se publica en el BOE el decreto sobre moratoria de desahucios hasta 2030, topes al alquiler y medidas fiscales.

- 1 octubre.- Se publica en el BOE el segundo decreto, sobre prórroga obligatoria y renovación automática de contratos de alquiler.

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- 2 octubre 2026.- El pleno del Congreso vota los dos decretos ley de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, que son rechazados con el rechazo de Junts, PP, UPN y Vox. Centenares de acampados en la Puerta del Sol se habían concentrado en las inmediaciones de la Cámara Baja de cara al debate de los dos decretos.

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