Salvador Illa ha sido el único presidente autonómico que ha decidido no levantarse ni aplaudir durante el desfile

La Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: un desfile marcado por los insultos a Pedro Sánchez antes de las elecciones

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MadridLos reyes Felipe y Letizia han presidido este lunes el acto central del Día de la Fiesta Nacional, el tradicional desfile militar con una numerosa asistencia de público en el centro de Madrid y que ha transcurrido sin alteraciones en el plan previsto. Desde el posado del rey y su hija Leonor al sonar el himno, a la imagen de la princesa recogiendo el Toisón de Oro tras caérsele del uniforme, bajo la atenta mirada de su padre, han sido los momentos más comentados de la mañana.

Al terminar el himno y dando comienzo al evento, descendía de los aires un cabo primero de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército con 15 kilos y 24 metros cuadrados de bandera hasta aterrizar bajo el aplauso de miles de personas.

En total, 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil han participado con uniformidad de gala en la parada militar. De ellos, 3.850 son hombres y 530 son mujeres.

El gesto de Salvador Illa que no ha pasado desapercibido

Este año, el desfile aéreo no ha quedado opacado por la meteorología, sino que se ha podido contemplar cada uno de los aviones sin necesidad de tener que enfocar la vista o ponerse de pie como lo hicieron todos los presidentes autonómicos menos el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que ha preferido quedarse sentado sin aplaudir.

Los motivos se desconocen, pero el resto de presidentes no han dudado en ponerse de pie durante el desfile para reconocer la labor de cada uno de los servicios que ofrecen los diferentes cuerpos que forman parte del país. Otro llamativo detalle político es que al inicio del desfile, con la llegada del presidente del Gobierno, se han escuchado insultos, pitos y gritos, que también han estado presentes al terminar el evento.

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Los políticos presentes en el evento

Por parte del Gobierno han acudido todos los ministros, salvo cuatro: el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la de Juventud e Infancia, Sira Rego, la de Sanidad, Mónica García, y el titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Junto al Ejecutivo han estado presentes otras autoridades militares, entre las que destaca el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

Asimismo, han acudido al desfile dirigentes políticos, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o la portavoz socialista, Montse Mínguez, y representantes institucionales como los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, entre otros.