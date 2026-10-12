"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", son otros de los gritos que se han escuchado durante el arranque del desfile

La Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: los reyes, con la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden el desfile militar

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MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con insultos, pitos y abucheos a su llegada a la Plaza Cánovas del Castillo para ver el acto central del 12 de octubre, la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia.

Pedro Sánchez ha llegado en coche oficial a la zona donde se realizaba el desfile nacional. Allí, junto a la ministra Margarita Robles, ha tenido que esperar durante unos minutos a la llegada de la Familia Real. En esos momentos, antes de posicionarse junto al resto de autoridades, el público ha abucheado e insultado al presidente.

Los gritos al presidente: del "Ceuta no se vende" al "Pedro Sánchez, hijo de p*"

Tras el presidente han llegado los reyes Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala del Ejército del Aire, y Letizia, acompañados de la princesa Leonor, también ataviada con uniforme del Ejército de Tierra, y la infanta Sofía.

En ese momento, los pitos y los abucheos han empezado a surgir, se escuchaban cada vez más fuerte. Pedro Sánchez, con el gesto contrariado, ha continuado los actos protocolarios. Sin embargo, a medida que continuaban los eventos aumentaba el enfado público: "¡Pedro Sánchez, hijo de p*!".

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Tras esto, Pedro Sánchez continuó el saludo junto a los reyes y las princesas al resto de autoridades políticas que estaban en el palco. En ese paseo en el que realizaban saludos a todos los políticos, los ciudadanos presentes en la zona del desfile hicieron sentir al presidente del Gobierno de España su enfado por lo ocurrido en los últimos meses: "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!".

Junto a estos gritos, en el lugar también se han escuchado otros en defensa de Ceuta, con distintos grupos reivindicando la ciudad autónoma tras la última crisis migratoria por la llegada masiva del pasado 30 y 31 de julio.